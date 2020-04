Hviterussland er et av få land i verden der det spilles fotball i disse dager.

Hockeysesongen har også pågått for fullt inntil nylig. President Aleksandr Lukasjenkos favorittlag vant sluttspillet for en drøy uke siden.

Lukasjenko, som selv er en ivrig hockeyspiller, ble for noen uker siden intervjuet i forbindelse med oppblomstringen av koronaviruset i landet.

– Det er ikke noe virus her. Ser du noen av virusene som flyr rundt her, spurte han den kvinnelige reporteren.

– Sport er det beste antivirusmiddelet vi har. Og hvis vi i tillegg drikker vodka og tar badstu, så skal dette greit, slo presidenten fast.

Flankert av ukjent påskeharer

Det er mye som ikke er helt A4 med Hviterussland. Heller ikke kåringene av rundens spiller i den øverste fotballdivisjonen følger normale prosedyrer.

Egor Semenov (32), som spiller for FK Slutsk, ble nylig kåret til den beste spilleren i 3. runde av sportsavisen Pressball og bettingselskapet Parimatch.

Slutsk-spilleren utlignet til 2-2 i bortekampen mot Isloch. Slutsk vant kampen 3-2 etter en scoring av Abdoul Gafar et drøyt kvarter før slutt, men det var Semenov som ble kåret til banens beste aktør. Noen dager seinere fikk han det synlige beviset. Semenov ser noe ukomfortabel ut flankert av to ukjente påskeharer.

TV 2-ekspert Mina Finstad Berg reagerer på den hviterussiske påskevarianten.

– Det er et absurd bilde på så mange måter. Det første er at det spilles fotball i Hviterussland, noe som er utrolig rart å tenke på. Nesten alle andre ligaer har stengt ned. Jeg skjønner at de har en påsketema-variant med noen påskeharer. Det er nesten en parodi på objektifisering av kvinner. Her er kroppen, og hodet erstatter vi med en kanin. Så får vi litt playboy-vibber over det. De gule strømpebåndene er ekstremt malplasserte. Fotballspilleren i midten ser også ut som han synes det er ganske kleint, sier Finstad Berg.

– Klarer ikke å slutte å se på bildet

Hun har studert bildet nøye siden hun ble gjort oppmerksom på det.

– Det er rart på alle mulige måter. Jeg klarer ikke å slutte å se på bildet. Det er så mye rart som foregår på en gang i bildet. Hva i alle dager har foregått? De to kanindamene er i det minste bedre på smittevern enn resten av Hviterussland. De har fått seg en slags maske. Det er ikke to meter, men det er i hvert fall en halvmeter. Sånn sett har de kontroll på den biten, humrer hun.

TV 2-eksperten synes det er merkelig at den hviterussiske serien fortsatt holder på.

– Det er veldig, veldig rart at de velger å lukke øynene og dundre på. Jeg kan ikke skjønne at det er forsvarlig. Nå er ikke jeg lege eller virolog, men jeg kan ikke skjønne hvorfor det er forsvarlig i Hviterussland men ingen andre land. Det er veldig rart. Men hviterussisk fotball får sikkert en oppmerksomhet de aldri før har opplevd, sier hun.