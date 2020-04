De siste dagene har det blitt registrert flere koronarelaterte dødsfall hos de store supermarkedkjedene i USA.

Flere tusen butikkmedarbeidere er smittet av viruset og minst 41 personer har dødd.

– Jeg står i førstelinjen under denne pandemien og har nesten ingen beskyttelse eller trening, sier butikkmedarbeider Doug Preszler til The Washington Post.

Nå etterlyser de ansatte smitteverntiltak for å hindre flere dødsfall.

Skummelt å gå på jobb

Doug Preszler som jobber på et lokalt supermarked i Iowa hadde aldri sett for seg at han skulle være redd for å gå på jobb.

– Jeg har vært nervøs hele denne uken. De ber folk om å ikke gå på butikken oftere enn de må, men jeg kommer hit hver dag og jobber i mange timer, sier Preszler til The Washington Post.

Vanlige arbeidsoppgaver er nå blitt skumle og ubehagelige.

– Å ta i mot penger fra kundene og å gi tilbake vekslepenger er det som skremmer meg mest, sier Preszler.

Den 51 år gamle amerikaneren sier at han bruker mye antibac og har på seg plasthansker når han sitter i kassen. Men disse må han kjøpe selv.

Saksøker Walmart

De siste dagene har flere butikkmedarbeidere dødd. I Michigan har til sammen åtte ansatte hos de to butikkkjedene Kroger og Meijer dødd av viruset. Det bekreftet selskapene søndag, ifølge Detroit News.

TO DØDSFALL: To ansatte ved Walmart i Chicago har dødd. Foto: Julio Cortez

Også ved supermarkedgigantene Safeway, Trader Joe og Walmart har ansatte dødd etter å ha blitt smittet av koronaviruset.

Wando Evans (51) og Philip Thomas (48) er to av butikkmedarbeiderne som har dødd av koronaviruset. De jobbet begge på Walmart i Chicago.

Nå har Evans bror, Toney Evans, saksøkt Walmart for å ikke ha tilstrekkelig beskyttelse, som masker og hansker, til de ansatte, skriver NBC Chicago.

Som å jobbe i en krigssone

Flere butikkansatte er redde for å gå på jobb i frykt for at de utsetter seg selv for stor smitterisiko.

– Det har vært skummelt. Det har vært forvirrende. Alle som jobber her føler på frykten. Det føles ut som at vi jobber i en krigssone, sier en kvinne ansatt ved Whole Foods Market i Virginia til The Washington Post.

Kvinnen sier at hun forstod hvor risikabel jobben hennes var når en av kollegene testet positivt for viruset. Nå har hun bestemt seg for å ta fri fra jobben i noen uker.

– Jeg må holde meg trygg, sier kvinnen.

Vil ha mer beskyttelse

Nå etterlyser både butikkmedarbeidere og fagforeningene tiltak for å hindre at de ansatte blir smittet.

GLASS: Noen butikker har satt opp pleksiglass ved kassene. Foto: Charlie Riedel

– Butikkmedarbeidere er livredde, sier Marc Perrone, president i butikkmedarbeidernes fagforening.

Perrone sier at de jobber for at butikkmedarbeidere skal bli kategorisert som "first responders". Da vil det ansatte få beskyttelsesutstyr som masker og hansker. I tillegg vil de få høyere prioritet til å få testet seg.

Butikkkjeder som Kroger og Safeway har begynt å gi ansatte masker og hansker. I tillegg har mange butikker installert pleksiglass ved kassene for å beskytte de som jobber der.