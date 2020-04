Mulighetene ligger rett foran nesa på oss. Vi har bare glemt det litt

Se Solveigs fotballskole her!

Vi lever i øyeblikket i en forandret verden. Vi opplever at livet har forandret seg drastisk på kort tid, og for mange mennesker i verden handler det om å overleve akkurat nå.

Og det må være lov å føle på at dette er vanskelig!

For mange barn og unge er det ikke så lett å forstå hva som skjer, og det er heller ikke lett å takle alle regler og forandringer i hverdagen. Uansett hvilke interesser man har, er det sannsynlig at disse preges av hverdagen vi alle nå har måttet forholde oss til den siste måneden. Og blant dem som er mest vant til å være aktive, er selvfølgelig idrettsutøvere i alle aldre og fasonger. Men: Fotball og annen fellesaktivitet er ikke bare en fysisk aktivitet. Det er for mange en stor del av livet. Det er en arena for sosialisering og samhold. Det er et fristed! Det er et sted man kan føle mestring og få utløp for konkurranseinstinktet. Et sted man kan le og tulle med venner. Fotball er, i all sin uviktighet, også viktig.

Så hva gjør man i disse tider når felleskapet er borte, de planlagte treningene opphører og banene stenger?

Dette er mitt opprop både til deg som er fotballspiller og deg som er forelder i disse krevende tider:

For å bli bedre i fotball, uansett nivå, så handler det om masse ballkontakt.

Olympiatoppens oppfatning om at man må trene rundt 10 000 timer for å bli virkelig god i en idrett lever fortsatt, men det er langt ifra slik at alle som trener 10 000 timer blir best. Det er kun en promille som blir toppidrettsutøvere, så i et mer og mer stillesittende samfunn må vi voksne være med på å bidra til aktivitet også utenfor den aktiviteten som er for alle.

Og da, og dette er et viktig poeng, tenker jeg ikke på at man skal kjøpe PT-timer til ungene sine, men at man skal aktiviseres gjennom lek.

I tillegg må vi bidra til trygg aktivitet og hjelp til de som ikke får så god oppfølging.

Jeg har laget en serie på TV 2 Sumo som heter «Solveigs fotballskole». Der kommer jeg med tips til aktiviteter og øvelser som kan gjøres både på egenhånd eller sammen med familien.