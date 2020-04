Helsedirektoratet er bekymret etter politiet har hatt hektiske netter på grunn av folk som har trosset smittevernsreglene og arrangert fester i påsken.

Også natt til 2. påskedag måtte politiet rykke ut og avslutte flere fester.

Ved 01-tiden fikk politiet melding om at en del russ hadde samlet seg ved Bråtejordet ungdomsskole på Strømmen.

Avsluttet flere fester

– Det ble meldt om høy musikk. Da vi kom til stedet, var det flere som forsvant. Det endte med at festen ble avsluttet uten mer oppfølging fra oss, opplyser operasjonsleder Kari Monsen i Øst politidistrikt til RB.

Også i Bodø måtte politiet rykke ut for å avslutte en fest natt til mandag.

I Rønvik var det en ansamling av rundt 10–12 unge personer. Personen som holdt festen fikk pålegg av politiet om å avslutte festen umiddelbart.

– Stopp festingen

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet er ikke særlig fornøyd over folks oppførsel.

– Vi har sett flere eksempler på at hjemmefester kan medføre veldig stor smittespredning hvis noen av deltagerne er syke. Vår klare oppfordring er derfor: Ta ansvar, hold avstand, ingen fest, sier Nakstad.

Han er urolig for at de unge ikke følger reglene.

– Vi er bekymret for at unge mennesker ikke forholder seg til regelen om ikke å samles mer enn fem personer og heller ikke holder god avstand til hverandre. Når man avholder fest bryter man med dette og utsetter andre for smitterisiko, sier den assisterende helsedirektøren.