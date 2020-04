AP: Trump reagerte for sent på koronaviruset

President Donald Trump snakker om koronaviruset i Det hvite hus. Lenge tok han det ikke på alvor. Foto: Alex Brandon / AP / NTB scanpix

Innen USAs president for første gang nevnte koronaviruset, kan det allerede ha vært for sent å hindre at det spredte seg i USA, ifølge nyhetsbyrået AP.