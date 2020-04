«La oss snakke om Donald Trump»

Løgnene

Donald Trump er under et enormt press. Det er det ingen tvil om. Hundretusener kan dø som følge av viruset. Til høsten skulle han sikre seg gjenvalg ved å vise til en vanvittig sterk økonomi, med vedvarende vekst siden han tok over i 2017 og rekordlav arbeidsledighet. Så kollapset alt. Og det på hans vakt. Nå er det måten han takler denne enorme krisen på som vil avgjøre om amerikanerne har tillit til at han kan lede nasjonen i ytterligere fire år.

At presidenten er en presset mann har vi sett når han står på podiet og skjeller ut journalister før de rekker å stille spørsmålene sine ferdig. «Fake news,» brøler han når han blir konfrontert med hva han sa og gjorde for noen uker siden. Eller minutter, for den saks skyld. For Donald Trump har det med å motsi seg selv også på en og samme pressekonferanse. Gang på gang blir han tatt i løgn, men kontrer med at journalistene er amatører og sprer falske nyheter. Dette har for lengst blitt den nye normalen.

Hevder han tok grep

Ingen reagerte like raskt og sterkt som Donald Trump, skal Donald Trump ha oss til å tro. Ja, han hevder sågar at han var en av de aller første til å forstå at dette dreide seg om en pandemi. Lenge før Verdens helseorganisasjon, WHO. Igjen, ifølge Donald Trump selv. Dette stemmer rett og slett ikke. Og bevisene ligger der i form av hva han har sagt og gjort tidligere.

Det er ikke godt å vite hvor mye av den informasjonen som kommer til Trumps administrasjon som faktisk tilfaller presidenten selv. Men det er på det rene at Donald Trump har ansvar for å omgi seg med rådgivere som vet å gi ham det han trenger, slik at han kan reagere og iverksette tiltak.

Advarslene

Allerede 3. januar ble staben til presidenten varslet direkte av kinesiske myndigheter om at covid-19-epidemien var ute av kontroll og at korona-viruset trolig ville spre seg globalt. Nesten fire uker senere, 29. januar varslet Trumps handelsrådgiver Peter Navarro sin sjef om at man stod foran en mulig katastrofe som kunne koste hundretusener av menneskeliv bare i USA. New York Times, som rapporterte dette, skriver også at Navarro advarte om at viruset kunne knuse den amerikanske økonomien.

Dagen etter erklærte Verdens helseorganisasjon global krise, og varslet om en mulig pandemi. Tre dager senere, 2. februar, ble Donald Trumps første tiltak iverksatt da han gjennomførte det han senere har påstått var å stenge grensen for folk som kom fra Kina. I virkeligheten var det et innreiseforbud for folk som ikke var amerikanske statsborgere eller hadde arbeidstillatelse i USA, og hadde oppholdt seg i deler av Kina. Alle andre kunne fortsatt reise fra for eksempel Wuhan til USA.

Han valgte seg april

På dette tidspunktet holdt presidenten fortsatt en rekke folkemøter for store forsamlinger. Foran tusenvis av tilhørere og millioner av TV-seere latterliggjorde han varslene som ekspertene kom med. Trump overkjørte ekspertene, slik han fortsatt gjør når han kommer med med sine råd og forteller oss hvilke medisiner han mener legene bør ta i bruk, ved å si at det hele var som en vanlig sesonginfluensa å regne. Altså ingen grunn til bekymring for folk flest.

10. februar hadde Donald Trump fått det for seg at dette kom til å gå over bare det ble varmere i været – sånn omtrent i april. Ja, hadde det bare vært så vel. Vi er godt ute i april og står midt i en katastrofe av voldsomme dimensjoner – både menneskelig og økonomisk. Ingen visste hvor ille dette kom til å bli. Men Trumps egne smittevernseksperter motsa presidenten og understreket at det han sa ikke var riktig. Donald Trump gjorde det vi har sett han gjøre så mange ganger før – si at han stoler på sin egen intuisjon, og lar det stå til.

«Demokratenes bløff»

Over to uker senere, 26. februar, var det kjente tallet på smittede i USA 15. Meldingene om smitteutbredelsen i Europa var foruroligende, og Trump følte for å dempe en gryende panikk. Derfor forklarte han at tallet snart ville være nede i 0. Det var ikke bare feil, det var en løgn, og den var farlig. Hadde presidenten lyttet til sine rådgivere, hadde han visst bedre. Det er Donald Trumps ansvar å sørge for at han får den informasjonen han trenger. Dagen etter toppet han dette da han hevdet at viruset ville forsvinne «som ved et mirakel». Hva nå det skulle bety.

28. februar påstod USAs president at farene ved koronaviruset var demokratenes og journalistenes nye bløff. De forrige bløffene han har hevdet seg utsatt for var at Russland hjalp ham til seier i 2016 (vi vet at de forsøkte) og at han gjorde noe galt da han sist sommer forsøkte å presse Ukrainas president til å offentliggjøre at Joe Biden var under etterforskning (til tross for at det ikke forelå bevis for at Biden hadde gjort noe straffbart). En uke senere, mellom to helger med golfspilling i Florida, motsa han sine egne eksperter og sa at dødstallene ikke ville bli høye.

Så begynte åpenbart alvoret å synke inn. Fredag 6. mars, på vei til Florida for en golf-weekend med Brasils president og to av Jair Bolsonaros da allerede smittede rådgivere, stakk president Donald Trump innom Senter for sykdom- og smittekontroll (CDC) i Atlanta, Georgia. Flere av presidentens uttalelser foran noen av verdens ledende smitteverneksperter vil bli stående.

Presidentens gode gener

Donald Trump benyttet oppmerksomheten han fikk til å skjelle ut medier han ikke likte, og forklarte at de for med løgn. Noe av det mest oppsiktsvekkende med opptredenen var da han plutselig begynte å snakke om sin avdøde onkel. En professor som hadde undervist ved et av USAs mest prestisjetunge universiteter (MIT). En onkel som skulle ha vært svært intelligent. Trump brukte dette som argument for at han selv forstod svært mye av dette med smitte og virus, og hevdet at ekspertene hadde gitt ham anerkjennelse for å ha vært ekstremt kunnskapsrik. Dette til tross for at han handlet mot deres råd.

Så sa Donald Trump at alle som trengte, kunne testes. Dette var 6. mars. Det var en løgn da, som det er en løgn nå. Kun de som har helt klare symptomer testes. Helsepersonell som jobber med koronapasienter blir ikke testet uten videre. I skrivende stund er i underkant av 3 millioner av USAs samlede befolkning på 335 millioner mennesker testet.

Med dette tempoet vil det ta 9 år før vi alle har fått den testen vi ønsker oss. Hver eneste dag sier president Donald Trump at USA har de aller beste testene, og at ingen tester flere mennesker. Vel, i forhold til antall tester per innbygger, som jo er det som er viktig, ligger USA omtrent på en 40. plass per i dag.

Tar ikke ansvar

«Stay calm, it will go away», sa president Trump 10. mars. Han har forhåpentligvis rett i at viruset en dag vil forsvinne. Det er ikke vanskelig å forstå at presidenten gjør det han kan for ikke å spre panikk i befolkningen. Men å gi folk en falsk trygghet er farlig. Samtidig begynte by etter by og delstat etter delstat arbeidet med å stenge ned samfunnet med stadig strengere retningslinjer.

Men hvor farlig er egentlig et slikt virus når presidenten omtaler det som en influensa som vil forsvinne av seg selv? Hvorfor finne seg i at økonomien knuses og millioner går ut i arbeidsledighet? Mange av dem mister samtidig retten til å få dekket medisinske utgifter.

«Jeg tar ikke ansvar i det hele tatt,» sa president Donald Trump til amerikanerne 13. mars og viste, som han har gjort en rekke ganger senere, til den elendige jobben han mener hans forgjengere (Obama og hans visepresident Biden) hadde gjort. Donald Trump hevder han har overtatt et system i ruiner.

Sannheten er at han selv har kuttet i budsjettene til de som har ansvar for å vurdere og varsle om epidemier. Når han hevder at Obama ikke etterlot ham tilstrekkelige testsett snakker han sannsynligvis mot bedre viten. Det fantes ingen tester som kunne påvise koronaviruset før viruset faktisk var oppstått.

Angriper eksperter og guvernører

I to måneder har han motsagt sine eksperter og sagt at dette marerittet snart er over. Daglig forsøker han å promotere medisiner som blant annet brukes mot malaria, og sier at medisinene må tas i bruk umiddelbart. De som, i motsetning til Trump, har greie på dette, vil først forvisse seg om at pasientene ikke blir dårligere av behandling med slike medisiner.

Naturlig nok, tenker mange. Men Donald Trump legger ikke skjul på at han vil at samfunnet skal gjenåpnes så raskt som mulig. Problemet hans er først og fremst at den avgjørelsen ligger hos de som har stengt det meste – politiske ledere på delstats- og bynivå. De samme lederne som Donald Trump har skjelt ut som udugelige og kravstore når de ber om føderal bistand.

Når dette er over vil USA ha flere dødsofre enn landet fikk under hele Vietnamkrigen. Kanskje mange ganger flere. I skrivende stund har langt over en halv million fått påvist smitte. Minst 22 000 er døde. Det er et tall som for tiden stiger med 2 000 per dag.

Er Trump farlig?

Så hvorfor er alt dette viktig? Det er viktig fordi president Donald Trump snakker usant om et virus som han i det ene øyeblikket hevder er en fiende som angriper blindt og i neste noe man snart har kontroll over, eller kanskje ikke er så farlig. Hans tidligere forsøk på å snakke ned farene er alvorlige fordi de i ytterste konsekvens kan ha ført til tap av menneskeliv.

Gjentatte angrep på journalister som dekker dette, bidrar til å svekke tilliten til mediene blant Trumps tilhengere. Det er direkte angrep på den frie pressen og en av de viktigste bærebjelkene i det amerikanske demokratiet. Han angriper ikke fordi de store anerkjente mediene lyver, men fordi han frykter sannheten de formidler.