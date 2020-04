Den bredere S&P 500-indeksen åpnet ned 1,54 prosent etter nyheten om at Opec-enigheten om produksjonskutt for olje ikke nådde nivået som var håpet.

Prisen på amerikanske råolje falt med 0,4 prosent til 22,67 dollar fatet ved børsåpning, som er laveste prisnivå siden 2. april. Et fat nordsjøolje falt enda mer, 0,67 prosent til 31,27 dollar fatet.

Opec-medlemmene og gruppens samarbeidsland ble enige om kutt i oljeproduksjonen i et videomøte søndag. I en pressemelding etter møtet heter det at kuttet blir på 9,7 millioner fat per dag fra 1. mai og til og med juni, noe som ville vært regnet som solid jafs i produksjonen før det nye koronaviruset påvirket oljeforbruket i verden.

Det tilsvarer det som var omkring en tidel av den globale forsyningen i tiden før koronapandemien rammet og lammet verdensøkonomien.

(©NTB)