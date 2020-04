Forskeren Shi Zhengli, bedre kjent som «bat woman» gjorde tidlig avgjørende funn for å utvikle vaksine og tester. I tillegg oppdaget hun at viruset kunne smitte mellom mennesker. Men Kina holdt tyst om funnene, skriver Daily Mail.

Det spesielle kallenavnet har Zhengli fått fordi hun har brukt 16 år på å jakter virus blant flaggermus i grotter. Arbeidet har blant annet ført til at man har kunnet spore Sars-viruset tilbake til flaggermus.

Da de første pasientene ble innlagt med en uforklarlig lungeinfeksjon i slutten av desember snudde sjefen ved instituttet for smittsomme sykdommer seg til Shi Zhengli. Hun var på dette tidspunktet på en konferanse i Shanghai, men ble umiddelbart beordret hjem av sjefen ved instituttet.

– Slipp alt du holder på med, og løs dette, var den klare beskjeden.

I løpet av tre dager kartla hun virusets genetiske sammensetning, noe som er avgjørende for å kunne begynne og utvikle vaksiner og tester. Resultatet viste at covid-19 minnet om Sars.

Holdt tyst om funnene

Sjefen for instituttet for smittsomme sykdommer i Wuhan, Yanyi Wang, skal ha skrevet i en mail til de involverte i studien der han ba dem holde tyst om funnene. Bakgrunnen var at man ville unngå allmenn panikk. Videre henviste Wang til åtte leger som ble arrestert etter å ha advart lokale innbyggere om viruset.

Wang skrev også at landets helsedepartementet krever at tester, kliniske data, resultater og konklusjoner om viruset ikke skulle publiseres i sosiale medier og heller ikke offentliggjøres i media.

På dette tidspunktet fikk allmennheten høre at det ikke var rapportert nye tilfeller av viruset i Wuhan på over en uke, og at det ikke fantes bevis på menneskelig overføring av viruset. Dette til tross for at dusinvis av medisinsk personell hadde blitt smittet.

I en onlineforelesning i mars sa Zhengli at hennes team oppdaget at viruset kunne smitte mellom mennesker allerede 14. januar – seks dager før Kina kommuniserte det.

Konspirasjonsteorier

Avsløringene blåser nytt liv i anklagene mot Kina om at de holder tilbake informasjon om pandemien.

Laboratoriet der Zhengli er visedirektør ligger ti mil fra matmarkedet i Wuhan, og inneholder Asias største virusbank, noe som har gitt grobunn for konspirasjonsteorier om at viruset er skapt av mennesker.

Etter at sykdommen ble spredt i Kina publiserte lokale medier en artikkel som pekte ut en forsker ved instituttet som «patient zero». På sosiale medier angripes Zhengli med kallenavn som «djevelens mor».

Zhengli har innrømmet at hun først lurte på om koronaviruset kunne ha spredt seg fra deres laboratorium, og at hun var lettet da det viste seg at viruset ikke matchet noen av laboratoriets tidligere prøver.