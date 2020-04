FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) sier de er svært bekymret for skjebnen til rundt 85 migranter som er savnet. De sier at båten trolig har kantret.

Til sammen fire båter med migranter som var i havsnød, ble i helgen observert sør for Malta. En av dem er kommet til land i Italia, og to er fortsatt på sjøen. Men den fjerde er det ikke gjort rede for.

Frontex skal sende ut et fly for å speide etter båten, og kystvakten både i Italia og Malta er varslet.

Ifølge tyske Sea-Watch var det 85 personer om bord i båten som er savnet. I de tre andre var det til sammen 173 personer.

