Klovner i korona-kamp

– Jeg orker ikke å tenke på hva som vil skje dersom det kommer et korona-utbrudd i leiren. Alle barna er alltid forkjølet, de hoster og er konstant syke, de er så slitne i utgangspunktet. Nei, jeg kan bare ikke tenke på det.

Klovnene skaper ellevill jubel

Men midt i elendigheten forvandler Bendik og kollegene seg til fargerike klovner og går til verks. Det er lyden man hører først. En høy lyd som virker helt absurd malplassert i en flyktningleir – en sekkepipe. Musikken gjør jobben sin, den fungerer som en magnet. Før vi vet ordet av det kommer barn løpende fra alle retninger. De springer så fort føttene kan bære dem og gjerne enda litt fortere, med store øyne og enda større smil. Smil som vi knapt har sett hos noen her i Moria tidligere.

SEKKEPIPE: Den gjallende lyden av sekkepipe får fart på små barneføtter. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Barna vet at nå er klovnene på ferde.

– For barna blir forestillingen et øyeblikk der flyktningleiren slutter å eksistere. Alle ser i stedet inn i sirkelen der vi står, de ser kun oss som flirer og tøyser og gjør trylletriks. Da er alt det forferdelige rundt dem borte.

Han er overbevist om at slike avbrekk er helt avgjørende for barn i krise.

– Hvis man ikke får pause fra det vonde så går man under.

FULL TRØKK: Klovnen Bendik underholder barn i Moria sammen med The flying seagull project. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Forestillingen varer i en halvtimes tid. Da er energien til barna til å ta og føle på, og klovnene blir nærmest overfalt av ivrige tilhengere.

– Foreldre kommer ofte bort til oss og spør når vi kommer tilbake. De forklarer at barna deres hele tiden spør etter klovnene. Det er et godt tegn for det betyr at forestillingene skaper begeistring og gir barna noe å glede seg til.

– EN-ER-GY! Når Bendik roper «EN-ER-GY!» av full hals, får han svar fra hundrevis av energiske barn. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Koster å være klovn

Det koster å være klovn. Det betaler seg i hvert fall ikke. Alle klovneriene gjør Bendik gratis. Han får kun kost og losji. De siste seks årene har han overlevd ved å ta noen småjobber i Norge.

– Jeg har aldri forstått poenget med å skulle tjene så mye penger. Hvis jeg jobber tre uker i Norge kan jeg overleve et halvt år i utlandet.

Han er på reise størstedelen av året. Da gjelder det å bo så billig som mulig. Han deler gjerne en campingvogn med de andre klovnene.

– Det blir ikke litt trangt, da?

– Neeeida, det går så fint, atte. Er jo koselig også. Dessuten jobber vi stort sett hele tiden uansett.

Campingvogn er alt han har råd til hjemme i Norge også. Den har han fått parkere bak stallen til broren hjemme i Stjørdal.

– Ærlig talt, man trenger jo ikke noe mer! Jeg har mindre bekymringer enn de som sitter med dyrt hus og bil og eier masse greier. Jeg forstår at ikke alle er skapt for å være landeveis-loffer slik som meg, men det finnes så mye annet her i livet enn materielle ting, sier Bendik.

Han legger til at The flying seagull er basert på donasjoner. Ingen donasjoner, ingen klovnerier.

– Jeg vil jo at alle pengene skal gå til barna, ikke til at jeg skal ha lønn. Jeg har aldri trengt pengene heller. Selv om kanskje noen vil være uenig i det, humrer han.

– Jaha, har du fått noen hint?

– Tja, det kan jo hende at noen foreldre av og til lurer på om jeg ikke skulle fått meg en ordentlig jobb, ler han høyt.

– Avhengighetsskapende jobb

Livet til Bendik kunne sett helt annerledes ut. Han var opprinnelig musiker. I begynnelsen av 20-årene tok han også teaterutdanning i Frankrike.

– Jeg elsket skuespill!, utbryter han, men sier at overgangen til teatermiljøet i Oslo var vanskelig.

– Jeg taklet ikke så bra å skulle fremsnakke meg selv. Man må jo det for å slå gjennom som skuespiller. Derfor skjønte jeg etterhvert at teaterlivet i Oslo ikke var noe for meg.

STORTRIVES: I stedet for å leve som skuespiller i Norge, stortrives Bendik som det han selv kaller en omreisende landeveisloffer. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Helt tilfeldig kom han over The flying seagull project, og han har aldri sett seg tilbake siden. Han ser heller fremover.

– Jeg er jo litt glad for at broren min tar seg av dette med barnebarn. Jeg ser ikke for meg at jeg vil bidra på den fronten.

– Hva mener du, du er jo fremdeles bare ungdommen?

– Haha, jo, takk. Men jeg har sett at alle som får barn slutter som omreisende klovn, og hvem skal da underholde barna som trenger det aller mest?

– Men hvor lenge kan du fortsette med en ubetalt fulltidsjobb?

– Hvordan kan man slutte når man kan gjøre noe som er så viktig i andre menneskers liv? Det er avhengighetsskapende, så det er ikke noe spørsmål om å slutte.

Men denne uken fikk Bendik en overraskende gladnyhet: Et arbeidsstipend fra Kulturrådet for to år fremover. Det vil sikre ham en inntekt til å leve av.

– Nå har jeg en unnskyldning for å fortsette og jobbe gratis for The flying seagulls, smiler Bendik fornøyd, og legger til at han ser på stipendet som en stor anerkjennelse av jobben klovnene gjør for barn i kriser.

HJEMME: Dette er hjemmet til Bendik. - Det er luksus å ha et eget sted. Og så er det veldig praktisk å kunne flytte hjemmet sitt rundt om kring, sier han. Foto: Bendik Sjømæling Nordgaard

– Blir du boende i campingvogna selv om du nå får en fast inntekt?

– Selvsagt! Jeg er bare glad for å ha en egen seng. Det er jo luksus!

Klar til korona-kamp

Omsider har malingen på bussen «Blåmåka» tørket og doningen er dermed klar til korona-kamp. Bendik og kollegene skulle egentlig ha vært i Moria i hele april, men på grunn av korona-stengte grenser er det heller nordmenn som får glede av ablegøyene deres.

Bendik og gjengen hiver seg på hjul. Første mål er Havsteinekra helse- og velferdssenter. Da veggen på bussen glir ned og klovnene kommer til syne, kommer det opprømte rop fra de mange balkongene. Beboerne smiler fra øre til øre under hele showet.

– Beboerne har mistet dagtilbudet sitt, et tilbud som var veldig viktig for dem. Men det måtte stenge ned på grunn av smittefaren. Derfor er det veldig bra at denne troppen kommer og lyser opp, sier vernepleier Jan Martin Johansen.

Bendik og kollegene er strålende fornøyde.

– Vi er utrolig glad for å komme i gang, og satser på å besøke så mange som overhodet mulig fremover, sier Bendik.