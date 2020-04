De føderale myndighetene i USA offentliggjør ikke statistikk over disse dødsfallene.



AP har derfor startet sin egen opptelling, basert på meldinger i mediene og informasjon fra delstatenes helsedepartementer.

Den siste gjennomgangen viser at dødstallet nå står på 2.646. For ti dager siden var det 450. Rundt 1 million syke og gamle i USA er bosatt på slike sentre.

Ekspertene mener imidlertid at det reelle dødstallet i denne gruppen er langt høyere, siden mange dør uten noen gang å bli testet for koronaviruset og derfor ikke inkluderes i statistikkene i mange delstater.

Rapporteres ikke

Blant de kjente utbruddene de siste ukene er et på et pleiehjem i Richmond der 39 har mistet livet, et annet på en institusjon i Indiana der 24 har mistet livet og et tredje på et hjem for veteraner i Holyoke i Massachusetts som har kostet 37 liv.

For noen uker siden døde 43 personer da koronaviruset begynte å spre seg på et sykehjem i Seattle-forstaden Kirkland.

AP understreker at dette bare omfatter kjente utbrudd. De fleste delstater oppgir bare det totale antallet dødsfall på sykehjem og gir ikke detaljer om spesifikke utbrudd.

I den hardt rammede delstaten New York, der det er registrert 1.439 slike dødsfall, vil ikke myndighetene gi opplysninger om utbrudd på sykehjemmene med henvisning til personvernhensyn.

Tiltak

Eksperter AP har snakket med, mener dødstallene kan fortsette å øke på grunn av vedvarende underbemanning på institusjonene, en situasjon som er ytterligere forverret på grunn av pandemien, knapphet på beskyttelsesutstyr og fortsatt manglende tilgang på virustester.

Tallet på dødsfall har skutt i været til tross for tiltak satt i verk av myndighetene i Washington i midten av mars. De omfatter besøksforbud, stans i gruppeaktiviteter og screening av symptomer på luftveissykdommer blant de ansatte.

De offisielle tallene fra USA viser søndag at totalt 21.649 personer har mistet livet i epidemien. Det er registrert 550.145 smittetilfeller.

(©NTB)