Det bekrefter Myhre i sin siste Youtube-video. Videoen har fått tittelen «Til alle det holder på å klikke for.»

Her kommer bloggeren med tips om hvordan folk kan «overleve» i karantene.

– Jeg har hverken barn eller lite plass, men jeg har vært innestengt med eks-kjæresten min i flere uker enn det jeg egentlig har oversikt over, og det er heller ikke problemfritt, kan man si, sier Myhre.

Bloggerne-profilen innrømmer at forholdet tok slutt for flere måneder siden, men at de har bodd sammen av praktiske årsaker.

– Selv om det ble slutt før en fyr bestemte seg for å spise flaggermus i Kina, så er det fint og viktig å forsøke og stå sammen i en uvanlig situasjon, sier hun.

Paret har vært sammen siden 2013. Linnéa Myhre har gitt ut flere bøker, og har vært aktuell i Bloggerne på TV 2 de to siste sesongene.

Sondre Lerche har vært en profilert artist i en årrekke, med stor suksess både i Norge og i utlandet. Han har de siste årene vært bosatt i USA.

