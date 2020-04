Søndag var det gått 15 dager siden Krekar ble hentet ut fra Oslo fengsel og satt på et privatfly til Italia, som hadde begjært ham utlevert på grunn av en terrordom.



Ifølge Nettavisen har verken Krekars familie, Meling eller hans italienske advokat, Vittorio Plati, fått noen livstegn fra Krekar den siste tiden.

Det er antatt at Krekar sitter i et fengsel i Roma.

– Jeg er bekymret. Før han ble utlevert, varslet jeg også en bekymring til norske myndigheter, særlig knyttet til hans helsesituasjon. Han har diabetes og høyt blodtrykk, i tillegg er han i risikogruppen for koronasmitte på grunn av hans alder på 63 år. Jeg har ikke hørt noe fra ham siden utleveringen, sier Meling.

Justisminister Monica Mæland (H) sier hun har fått garantier fra italienske myndigheter om at Krekar vil bli godt ivaretatt.

– Jeg har ikke kunnskap om Krekar nå, han er i Italias varetekt, men vi har fått forsikringer om at han vil bli godt ivaretatt både med tanke på den helsetilstanden han har og hvis han skulle bli utsatt for smitte. Utover det har jeg verken kunnskap eller informasjon om saken, sier Mæland.

Krekar, som egentlig heter Najumuddin Faraj Ahmad, er dømt til 12 års fengsel av en domstol i Italia for terrorplanlegging. Italiensk politi mener Krekar har vært leder for Rawti Shax, som skal være et terrornettverk.

