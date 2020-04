Det skriver Jessica Diggins på Instagram, hvor hun bekrefter at hun og kjæresten Wade Poplawski er forlovet.

Gratulasjonene renner inn til den amerikanske langrennsløperen, deriblant fra Therese Johaug, Heidi Weng og alpinisten Mikaela Shiffrin.

Diggins er svært aktiv i sosiale medier, og deler flittig bilder av henne og kjæresten. Forrige vinter snakket hun til pressen om forholdet.

– Wade spilte hockey, så han forstår livsstilen min med renn og trening. Han legger aldri press på meg. Han elsker meg for den jeg er, ikke skiløperen Jessica. Jeg tror det er veldig viktig å ha balanse i livet. Man må skjønne at man er mer enn et resultat, sa Diggins da.

Minnesota-jenten, som ble olympisk mester på lagsprint i 2018, hadde en sesong på det jevne denne vinteren. Hun ble nummer ni sammenlagt i Tour de Ski, og nummer seks i Ski Tour.