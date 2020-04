Brendan Rodgers ligger an til å ta Leicester til Champions League for første gang siden Claudio Ranieri ledet revene til Premier League-tittelen, for med ni kamper igjen av sesongen ligger Leicester på tredjeplass.

Det er åtte poeng ned til Manchester United på femteplassen, mens Wolverhampton på sjetteplass har ti poeng opp til Leicester.

– Når du ser på alle de store klubbene, men det er Leicester som er topp fire. De har kanskje halve budsjettet til Manchester United og Manchester City, og lag som Chelsea og Arsenal har større budsjett. Brendan Rodgers viser kvalitet med det han har gjort så langt med Leicester, sier TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley.

Morley mener arbeidet til Rodgers blir lagt merke til og gjør den tidligere Celtic- og Liverpool-manageren aktuell for større klubber enn Leicester.

– De kan miste noen spillere, men det viktigste er å beholde manageren, for jeg er sikker på at de største klubbene i verden vil ha Brendan Rodgers i løpet av de neste to-tre årene. De må beholde ham, sier Morley.

Nøkkelen Vardy

I desember signerte Rodgers ny kontrakt med Leicester ut 2024/25. Det skjedde bare ti måneder etter han kom til klubben fra Celtic. Nordirens første avtale med revene strakk seg kun ut 2021/22-sesongen.

– Jeg tror han trykket på de rettene knappene da han kom inn. Jamie Vardy er en veldig tydelig figur i laget og klubben. Dyrker du ham og får medspillerne til å spille ham god, er veldig mye gjort, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Brendan Rodgers prøvde tidlig å endre ting, for eksempel å gå over til trebackslinje. Litt typisk Rodgers-ting, som å være innovativ og kanskje overtenke, men han gikk tilbake til enklere midler med å spille Vardy god. Etter hvert er de andre blitt bedre og bedre, fortsetter Stamsø-Møller, som mener dagens Leicester er bedre enn det som vant Premier League i 2016.

Tror flere stjerner forsvinner

På spørsmål om Leicester er kommet for å bli i toppen av Premier League, svarer Stamsø-Møller:

– Hvis man tenker fem til ti år frem i tid, kan det bli vanskelig, men for de neste to-tre-fire årene tror jeg det er et lag som man må regne med i kampen om plassene i Europa, sier Stamsø-Møller.

TV 2s fotballekspert påpeker at Leicester fort kan miste spillere underveis. De siste årene har nøkkelspillere som N'Golo Kanté, Riyad Mahrez og Harry Maguire blitt solgt for store summer.

– Kanskje vil de miste én til to nøkkelspillere hver sommer. Det har mulligheten til det og kan cashe inn ganske mye, og gjøre noe de synes er artig: Å finne råtalent andre steder som Wilfred Ndidi og Caglar Soyuncu og bygge et nytt lag. Jeg håper Leicester er kommet for å bli, sier han.