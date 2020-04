Åpenhjertig Reitan: – En utrolig vanskelig avgjørelse

For etter å ha tatt sølv med Bodø/Glimt i serien i fjor, fant ikke 22-åringen noen sportslig grunn til å forlate Aspmyra.

– Jeg tenkte på det gjennom hele høsten, og det var en utrolig vanskelig avgjørelse. Jeg har egentlig ikke noe godt svar på hvorfor jeg sitter her nå, ler Erlend Dahl Reitan.

For avgjørelsen falt på å vende tilbake til Trondheim, for å ta opp kampen om en startplass i Rosenborg.

– Mitt inntrykk var at klubben virkelig ønsket meg tilbake, og det var stort for meg. Jeg er ganske trygg på at jeg har tatt et riktig valg, sier han.

– Ikke tilbake for å sitte på benken

Høyrebacken spilte seg umiddelbart inn i trønderhjertene da han scoret i Rosenborg-debuten mot Start i 2016. Men etter scoring også i kamp nummer to, ble det mye benkesliting for stortalentet. Fire år og to Glimt-utlån senere er han tilbake på Lerkendal.

– Det er litt skummelt å si det, men jeg er ikke tilbake for å sitte på benken. Jeg føler ikke jeg har fått vist meg fram her, og jeg har veldig lyst til å vise trønderne at jeg er god, sier Reitan.

I fjor spilte han fast på sølvlaget Bodø/Glimt, og unggutten imponerte stort fra sin back-posisjon. Nå skal han ta opp kampen med Vegard Eggen Hedenstad.

– Jeg har ikke fått noen lovnader om spilletid, men det ville jeg heller ikke ha. Det jeg ville vite var at det er fair konkurranse og at dersom du presterer på trening, så får du muligheten. Jeg tar en liten sjanse nå, men jeg ønsker virkelig å få det til, sier Reitan, som legger til at han nok kunne blitt igjen i Bodø dersom han hadde ønsket det.

– Ja, det hadde nok ordnet seg om jeg hadde villet det nok. Men Rosenborg ønsket ikke å la meg gå med en gang, og jeg hadde egentlig mest lyst til å kjempe om en plass her, så da ebbet det ut ganske fort, forklarer han.

Best i byen

Og tilbake i Trondheim kan Reitan slå seg på brystet, vel vitende om han spilte på et lag som endte foran Rosenborg på tabellen forrige sesong.

– He-he, ja det er litt humoristisk. Jeg liker å kødde litt med det til de andre gutta. Personlig var det en liten triumf å kunne komme tilbake med sølvmedalje, men man får faktisk litt respekt også, sier 22-åringen, og utdyper:

– Mitt inntrykk er at de er godt fornøyd med hvordan jeg presterte i fjor, og jeg føler jeg fikk vist meg fram. Nå ser de at jeg ikke bare har vært «på lån», men at jeg faktisk har oppnådd noe.

Den kommende sesongen har Reitan store planer om å oppnå mer - denne gangen på Lerkendal.