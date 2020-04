Lørdag passerte USA 20.000 korona-dødsfall og er dermed det landet i verden med flest døde.

– Modellene viser at vi er veldig nære smittetoppen. Dette har vært et veldig hurtig utbrudd, så vi må virkelig ta det dag for dag, sier Stephen Hahn i FDA, etaten som er ansvarlig for regulering og overvåkning av mat og legemidler i USA til ABC News.

Vil åpne landet

President Donald Trump har helt siden viruset begynte å spre seg i USA, ivret etter å gjenåpne landet igjen.

På et tidspunkt sa Trump at landet kunne være åpnet igjen innen påske. Dette måtte han tåle kritikk for fra flere eksperter.

Men nå har flere i Trumps administrasjon sagt at 1. mai er en realistisk dato for gjenåpning. Det skriver nyhetsbyrået Reuters og ABC News.

– Det er et mål, og vi er åpenbart håpefull på det målet. Men jeg tror det er for tidlig å si hvorvidt vi ser lyset i enden av tunnelen eller ikke, sier Hahn til ABC News.

– Vi vinner krigen

Det er delstaten New York som er selve episenteret for koronapandemien i USA. Så langt har 8627 personer mistet livet, ifølge Worldometers sin oversikt. Over en halv million amerikanere har fått påvist viruset.

Donald Trump har foreløpig ikke kommentert datoen for gjenåpning, men i en påskehilsen lagt ut på Twitter søndag formiddag, sier presidenten at de vil vinne over viruset.

– Denne påsken vil bli annerledes. Men vi vinner kampen og krigen, og vi vil være tilbake med hverandre i kirker snart igjen, sier Trump.