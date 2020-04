– Minnene om han gir meg styrke

Nakstad har ikke snakket om dette offentlig før.

– Det var noe som endret mitt liv vesentlig, sier han.

– Hvordan da?

– Du får helt andre perspektiver. Når du er enegget tvilling og mister tvillingbroren din, da blir faktisk veldig mye annerledes. Men sånn er det. Det er en sorg som varer en stund, og et savn som vedvarer. Men man må gå videre og fortsette med det man har gjort.

Han fortsetter:

– Jeg henter jo mye styrke jeg, i det jeg opplevde med min bror. Det noe som er godt i det å kunne bygge på de minnene.

– Setter man mer pris på livet, tror du?

– Jeg tror alle som har opplevd å miste noen som er nær gjør det, og jeg tror det er viktig å fortsette å tenke sånn. Samtidig så er det jo sånn at hverdagen kommer tilbake, også for meg. Som alle andre, så føler jeg at tiden går litt for fort. Så det er et langsiktig mål jeg har, å få tiden til å gå litt saktere, og å ha litt mindre å gjøre.

Vil være med på å forme helse-Norge

Espen Rostrup Nakstad er en kapasitet som nyter stor respekt i den medisinske miljøet. Men, han er litt mer tilbakeholden når det gjelder egne ambisjoner for fremtiden.

– Om du blir spurt om å bli Helse- og omsorgminister i Norge, ville du da svare ja?

– Jeg vil gjerne være med på å stake ut kursen i helsesektoren i Norge, og kanskje på andre områder.

– Er det et ja..?

– Jeg skal svare på det spørsmålet om det kommer, smiler fungerende assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.