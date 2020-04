– Tror ikke hun går mye fortere enn de norske

– Jeg tror ikke hun går mye fortere enn Tiril og Marte når de har en god dag. Det tror jeg er minimalt raskere.

– Vi vet hvor fort Tiril har gått, og Marte har gått like fort. Det er ikke bare til å gå i fra Tiril. Og i forhold til langrennsløpere, er det annerledes å gå med fire kilo på ryggen, påpeker Bjørndalen, og sikter da til geværet.

Samtidig er han rask ved å understreke at han er imponert av Nilsson, og synes hun er ekstremt modig som skifter gren.

– Jeg er overbevist om at i OL om to år, kan hun rekke gode plasseringer hvis hun gjør ting riktig. Skiskyttere er positive til at folk bytter til skiskyting. Og på to år kan hun faktisk klare å bli en god skytter hvis hun har talent og riktig trener, mener han.

– Kommer an på hva hun tør

TV 2s langrennekspert Petter Skinstad er enig at Stina Nilsson ikke vil parkere de norske utøverne.

Men ikke fordi hun ikke kan.

– Det er ingen tvil om at hun går fortere enn alle i feltet om hun vil, men det kommer helt an på hvor fort hun tør å gå. Skiskyting og langrenn er to helt forskjellige idretter, og det er ingen automatikk i at Nilsson skal lykkes med det. Det blir ikke lett, men hun vil være verdens beste skiskytter til å gå på ski, slår Skinstad fast.

TV 2s langrennsekspert mener Nilsson har flere gode egenskaper som kommer godt med som skiskytter.

– Hun har bakgrunn fra sprint, noe som lover godt med oppsettet i skiskyting med korte distanser. Nilsson er en kald fisk som er god i avgjørende situasjoner. Hun lar seg ikke stresse lett. Det er gode forutsetninger for å lykkes, sier Skinstad.

En annen som byttet idrett fra langrenn til skiskyting, er Denise Herrmann. Tyskeren ble nummer tre i verdenscupen sammenlagt denne sesongen.

– Herrmann har null verdenscupseirer i langrenn, Nilsson har rundt 25 seirer. Herrmann har null mesterskapsmedaljer i langrenn, Nilsson har en hel flokk. Det er klart at svenskene ser at hun har et utvilsomt potensial til å lykkes, slår han fast.