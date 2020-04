– Dessverre er det alltid sånn at det er de med løsest tilknytning til arbeidslivet – de som i utgangspunktet har de dårligste lønningene og kortest utdanning – de ser vi nå er overrepresentert blant de som er permitterte og ledige. Derfor er det så viktig at vi sørger for å ha en god sosial profil på de tiltakene vi har satt inn og de tiltakene vi må komme med videre, sier LO-lederen.

Om man ikke kommer med riktige tiltak, risikerer vi at ledigheten biter seg fast på et varig høyt nivå, mener Gabrielsen.

– Jeg har tidligere brukt et bilde på ledighet som sement. Alle som har støpt litt, vet at det er lettere flytte på det når sementen er våt enn når den stivner. Sånn er det med ledighet også. Hvis den får lov til å bite seg fast på et høyt nivå, er det veldig krevende og vanskelig å gjøre noe med det, sier LO-lederen.

Stor økning i ledigheten

291.000 personer var 7. april registrert som helt ledige, ifølge Nav. Dette utgjør 10,4 prosent av arbeidsstyrken. I løpet av den foregående uken hadde Nav registrert 21.000 flere arbeidssøkere.

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak – betegnet som bruttoledigheten – var på 304.000 personer, som er 10,8 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg var 129.000 personer registrert som delvis ledige arbeidssøkere. Totalt var dermed 15,4 prosent av arbeidsstyrken registrert som arbeidssøkere hos Nav.

Enorme konsekvenser

Samfunnet vil være endret på den andre siden av koronakrisen, sier Gabrielsen.

– ILO, FNs arbeidstakerorganisasjon, spår at 25 millioner jobber vil forsvinne som en konsekvens av koronaepidemien. Til sammenligning mistet vi 22 millioner jobber i forbindelse med finanskrisen i 2008-2009. Så det er enorme konsekvenser dette får, påpeker LO-sjefen.

Samtidig peker han på at Norge er heldigere stilt enn mange andre land fordi vi har et godt trepartssamarbeid og økonomiske muskler til å møte krisen.

Gabrielsen tar til orde for å stimulere økonomien gjennom å sette i gang offentlige byggeprosjekter og å komme med tiltak overfor industrien. Dette vil sikre at verdikjedene og arbeidsplassene holdes intakte.

– Men å tro at vi kommer gjennom krisen uten at det blir store konsekvenser, det må jeg skuffe og si at det kommer nok ikke til å skje. Men vi har de beste mulighetene til å kunne klare det hvis vi fortsetter å jobbe godt sammen, bruker den norske modellen og bruker fellesskapets ressurser på en skikkelig og sosial måte, sier Gabrielsen.