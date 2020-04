Hangeland skuffet over PL-manager: – Burde vært enkelt

Norwich ligger sist i Premier League med ni kamper igjen. Kanarifuglene har tidvis vært imponerende offensivt, slik de også var da de rykket opp fra Champions forrige sesong.

TV 2s fotballekspert Brede Hangeland mener det offensive spillet til Norwich er på nivå med et etablert Premier League-lag.

– Det er heller ikke så ofte de blir kontret i senk. Så hva er problemet? Hvorfor ligger de sist? spør Brede Hangeland i analysen av Norwich i TV 2s Premier League-studio.

– Det store problemet er at de ikke kan forsvare egen boks. De slipper inn så enormt mange mål på dødballer og innlegg, og denne trenden har gått gjennom hele sesongen, fortsetter han.

Skuffet over Norwich-manageren

Norwich har har sluppet inn 16 mål på innlegg. Det er flest av samtlige lag i Premier League. Bare Aston Villa har flere baklengsmål enn Norwich totalt.

– Det skuffer meg litt en så god trener som Daniel Farke ikke løser dette. Det burde egentlig vært enkelt, mener Brede Hangeland.

Den tidligere Fulham- og Crystal Palace-stopperen mener denne delen av forsvarsspillet er den enkleste.

– Det er fotballens ABC: Plukke opp folk i boks og vinne dueller foran egen keeper. De har to meter høye Tim Krul i mål, men han står parkert på linjen omtrent hele tiden. De har Ben Godfrey og Grant Hanley som ikke forsvarer fem- og 16-meteren godt nok. En del av disse bildene er skrekkelige. Det er stopper- og keeperspill på angrep imot som ikke er Premier League verdig, sier Hangeland på bildene av Norwich.

– Det er feil på baklengsmål etter baklengsmål. Uansett hvor god du er individuelt eller som lag, så er dette ABC for alle stoppere og forsvarere. Det er forståelig at du mister mann om det går to-tre løp, men her ser vi ett enkelt løp resulterer i veldig mye, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Samme problem forrige sesong

Norwich slet også defensivt forrige sesong. Til tross for at de klarte å rykke opp fra Championship, slapp de inn hele 57 mål.

– I åpningskampen på Anfield så vi alt av det offensive mønsteret som på sitt beste i Championship, men de må forstå at de må forbedre og fikse forsvaret av egen boks. Det kommer de til å måtte betale for, og det har de jammen meg gjort også, mener Hangeland.

– Det var akkurat det samme i Championship som denne sesongen. Norwich slapp inn mål på hver eneste dødball imot, men de vant 4-3 og 3-2. Noen kamper tapte de også 2-3. Men de scoret nok til å demme opp. Når de samme problemene er i Premier League, er det vanskelig å kompensere med å score nok, sier TV 2-kommentator Kasper Wikestad.