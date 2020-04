– Jeg skjønner at unge mennesker vil på fest i helgen, men nå er vi en spesiell situasjon hvor alle gjør en innsats for å komme ut av dette med så lite smittespredning som mulig. Da må unge ta sitt ansvar og vente med de store festene til situasjonen er annerledes, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til TV 2.

Over hele landet måtte politiet bruke ressurser på å stoppe hjemmefester natt til første påskedag.

I Sør-Vest politidistrikt fikk de over 20 meldinger om fest og forstyrrelser.

Trøndelag rapporterer om 18 meldinger om støy og brudd på smittevernregler.

I Bergen fikk politiet melding om seks fester.

I hovedstaden rapporterer de om 16 oppdrag som handler feststøy og uro.

Også i Nordland ble det meldt om festbråk natt til søndag.

Frykter «superspredere»

– Er dette uansvarlig?

– Ja, det er uansvarlig å samle mange mennesker til fest nå. Vi ser at det lett fører til smittespredning, sier Espen Nakstad.

Den assisterende helsedirektøren advarer mot såkalte «superspredere» av koronaviruset.

– Vi har sett eksempler i utlandet der én smittet person kan smitte flere titalls andre. For eksempel i sammenheng med fest, sier Nakstad og viser til hvordan mange nordmenn ble smittet etter å ha vært på et utested i Østerrike i vinterferien.

Justisminister Monica Mæland har en klar beskjed til folk som bryter smittevernreglene. Se hele hennes svar i videovinduet over.

Nakstad sier at det er en fare for at folk slapper mer av fordi smittetallene går nedover.

– Da er det viktig å huske at det er mange som tester positivt hver dag, sier Nakstad.

Politiet: – Folk er flinke

Helsedirektoratet vurderer løpende hvilke tiltak de kan sette inn for å unngå at folk arrangerer hjemmefester.

TV 2 har snakket med innsatslederne i Oslo og i Vest politidistrikt søndag. Begge opplyser at politiet i hovedsak bidrar med råd og rettledning til festdeltakere og andre som ikke overholder retningslinjene for smittevern.

INNSATSLEDER: Kristoffer Bang i Oslo politidistrikt – med smittevern-brillene ved siden av sambandsutstyret. Foto: Kenneth Fossheim / TV 2

– Jeg synes at folk stort sett er flinke og forholder seg til de retningslinjene som gjelder, men så forekommer det også situasjoner hvor disse brytes. Sånn vil det alltid være, men jeg synes stort sett at det går greit. De fleste retter seg etter våre råd og anvisninger, sier innsatsleder i Oslo, Kristoffer Bang.

Christian Meyer i Vest politidistrikt er enig.

– Vi innleder dialog med innehaveren av boligen der det er fest, og så henviser vi til retningslinjene fra Folkehelseinstituttet. Det går stort sett veldig greit, sier innsatslederen.