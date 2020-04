Politiet i Trondheim rykket ut til en trusselmelding fra en bolig hvor en person ble truet med brekkjern.

– Vi fikk melding om at en person hadde gått inn i en bolig med et brekkjern for å ta en annen person, sier Wenche Johnsen, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, til TV 2.

De involverte er godt bekjente av politiet.

– Tidligere historikk på personene gjorde at vi bevæpnet oss for å forhindre en eventuell voldshendelse, forklarer Johnsen.

Politiet skriver klokken 14.20 at de har kontroll på de tre involverte. Ingen ble skadet i situasjonen.