I en artikkel søndag formiddag sier Justisminister Monica Mæland at selv om det ikke er noen åpne serveringssteder i Oslo, vil alkohol fortsatt være forbudt i parker og friluft.

Etter alkoholloven §8-9 er det forbudt å drikke eller servere alkohol uten bevilling på gate, torg eller vei, i park eller på annen offentlig plass.

Det synes Unge Venstres leder Sondre Hansmark er idiotisk.

– Jeg synes alkoholforbudet mot å drikke pils i park og friluft er idiotisk og blir enda mer tåpelig i en slik situasjon vi er i nå, sier Sondre Hansmark, leder av Unge Venstre til TV 2.

Han mener koronasituasjonen gjør at forskjellene mellom by og land gjør at noen får drikke øl ute, mens andre blir nektet.

– Situasjonen vi er i nå, hvor utestedene er stengt viser hvor stor forskjell det er. Folk som bor på mindre steder har kanskje en hage eller veranda de kan ta seg en pils eller vin ute. Nå er det ikke noe sted i Oslo hvor man kan ta seg en pils ute i friluft med forbudet slik det er nå, sier Hansmark.

– Ingen helsefaglige råd bak forbudet

På spørsmål om det er lurt å åpne opp for pilsdrikking i parken under koronakrisen mener Hansmark at folk må huske på koronareglene.

– Folk må naturligvis holde avstand. Men å nekte folk å drikke pils har ikke noe med helsefaglig råd å gjøre. Det er ikke slik at parker blir oversvømt selv om det blir lov å ta seg en pils i parken, svarer Hansmark.

– Folk er allerede ute i marka, og vi har sett bilder hvor folk står for tett allerede. Folk må holde avstand, utdyper han.

– Nå sier du at folk må holde avstand, men samtidig sier du at folk ikke opprettholder reglene. Tyder ikke det på at det er dumt og samles i parker for å drikke pils?

– Vi har nok av plass i landet vårt. Folk bør være flinkere til å spre seg, og det kan man godt gjøre også dersom man drikker pils i parken. Jeg ber om at staten gir oss lov til å drikke en pils i parken, i stedet for at man må gjemme seg i skogen og gjøre det, sier Hansmark.

Kan få bot

Juridisk har politiet adgang til å bøtelegge personer som drikker alkohol på offentlig sted.

– Jeg opplever at politiet er til stede og at de gir råd og veiledning, og det vil de fortsatt gjøre. Politiets prioritet vil fortsatt være den mest alvorlige kriminaliteten, og det handler om drap, voldtekt og overgrep mot barn og unge. Men de vil samtidig fortsette å håndheve kriminalitet som begås, både små og store hendelser, sa justisministeren til TV 2.

Lederen av Unge Venstre mener bøter er feil prioritering.

– At justisministeren sier det kan straffes med bøter, det er en dårlig prioritering. Det er ingen måte å kontrollere dette på, da burde vært lov å ta seg en pils i parken, sier Hansmark.