Jørgine Massa Vasstrand (30), bedre kjent som Funkygine, har flere familiemedlemmer i Italia. Landet er et av de som har blitt hardest rammet av koronaviruset med nesten 20.000 dødsfall.

I et blogginnlegg avslører Massa Vasstrand at flere av hennes nærmeste er smittet.

– Onkel Dario er sykepleier, så han måtte vel bare bli smittet på et eller annet tidspunkt, og det ble han, skriver hun.

God kveld Norge har fått tillatelse til å gjengi innlegget.

– Han fikk feber, forkjølelsessymptomer, og en fæl natt med hoste og tungt for å puste før han ble bedre, fortsetter hun.

Emil, Silas og Jørgine Massa Vasstrand Facetimer med onkelen i Italia. Foto: privat

Lager ikke mat til sønnen

Treningsbloggeren har flere onkler og tanter som bor i nærheten av hverandre, og tanten Anna Maria er også smittet.

– Hun er foreløpig symptomfri, men siden hun er positiv så tør hun ikke å lage mat til sønnen Francesco. Han har flyttet ned i hjemmekontoret til storebroren som har leilighet i første etasje, skriver Funkygine.

Tanten snakker nå med sønnen sin kun gjennom vinduet.

Går ikke ut uten munnbind

Massa Vasstrand beskriver også hvordan familien i Napoli og Sanremo har det. I Napoli går de ikke ut med mindre de må, og aldri uten munnbind og hansker. I Sanremo har faren til broren Noah murt seg inne.

– Han går helt konsekvent ikke ut, og får matvarer levert på døren, skriver hun.

– Andre har begynt å løsne litt på slipset. Hører at flere blir fristet til å ta seg en runde på byen, eller en tur på stranden i det nydelige været, selv om det er strengt forbudt.

Videre så forteller den tidligere Skal vi danse-finalisten at det ikke er så vanskelig å holde kontakten, og at de snakkes og sees ofte via Facetime.

– Tenker at det er litt positivt oppe i alt. At vi bryr oss, skriver hun.