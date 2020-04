Søndag er flere fjelloverganger stengt, og meterologene advarer om at et uvær nå er i full gang med å jobbe seg over landet.

– Det er et lavtrykk som har krysset Norge, og det fører med seg kraftig vind, som skal øke utover kvelden og natta søndag. I Nordland kan det blåse opp til full storm, lands kysten av Vestlandet kan det blir sterk kuling, og i fjellet på Østlandet vil det også merkes godt, sier Cecilie Villanger, vakthavende meteorolog i Storm til TV 2.

Uværet vil fortsette utover mandag, og gi seg mandag kveld.

– Det kan komme haglbyger flere steder, og snø-grensene og temperaturene vil synke. Snøen vil ikke legge seg der det ikke allerede er snø, men det kan bli snø i luften mange steder, sier Villanger.

Særlig nord på Vestlandet, i Trøndelag og sør i Nord-Norge kan det komme hagl i begynnelsen av uken.

Sur uke

Etter at uværet har gitt seg mandag kveld, vil den kraftige vinden vedvare på Østlandet og i Sør-Norge.

– For de som har tatt ut møbler og trampoliner i hagen, kan det være en idé å feste dette skikkelig. For vinden vil bli kraftig, sier meteorologen.

Utover i uka vil et nytt lavtrykk komme innover landet, litt lenger nord enn det forrige. Det kalde været i Nord-Norge vil fortsette, og det kan bli nye runder med kuling, selv om temperaturene vil øke noe.

Hele kommende uke kan vi vente oss vekslende vær over store deler av landet, og det er på Østlandet det er størst sjanse for å få noen solstråler.

– Østlandet kan få sol, men også her vil det komme vind, sier Villanger.

Kan bli fin helg

Utover mot neste helg, er det håp om at vinden og regnet kan gi seg.

– Da er det mulighet for et høytrykk, og da kan det bli fint vær over store deler av landet, men dette er fremdeles litt usikkert, sier Villanger.

Hun sier alt tyder på at det fremdeles vil være kaldt i Nord-Norge.

– Men det kan se ut til at det blir fint over store deler av landet, dette vil tiden vise, sier hun.