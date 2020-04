Flere politidistrikt melder om en hektisk natt hvor folk har trosset smittevernsreglene og arrangert fester.

Blant annet i Trøndelag hvor de har fått inn 18 meldinger om forstyrrelser av natteroen, feststøy og brudd på smittevernbestemmelsene som sier noe om hvor mange som kan være samlet.

– Vi har respondert på de fleste meldinger, men ikke hatt kapasitet til alle, skriver Trøndelag politidistrikt på Twitter.

I Oslo fikk flere pålegg for festing.

– Oslo-politiet hadde 16 oppdrag som omhandlet feststøy og ordensforstyrrelser, primært i sentrum og øst i Oslo. Ingen av hendelsene har ført til pågripelser, men politiet har gitt flere pålegg, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli.

Helsedirektoratet: – Stopp festingen!

Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet er ikke særlig fornøyd over folks oppførsel natt til søndag.

– Vi har sett flere eksempler på at hjemmefester kan medføre veldig stor smittespredning hvis noen av deltagerne er syke. Vår klare oppfordring er derfor: Ta ansvar, hold avstand, ingen fest!, skriver han i en SMS til TV 2.

Han er urolig for at de unge ikke følger reglene.

– Vi er bekymret for at unge mennesker ikke forholder seg til regelen om ikke å samles mer enn fem personer og å holde god avstand til hverandre. Når man avholder fest bryter man med dette og utsetter andre for smitterisiko, skriver han videre.

Tidligere smittet: Redd for festing

Før påsken gikk politiet i Tromsø ut og sa at mange unge er lei av korona, og trekker nå mer ut for å samles.

Det fikk 22 år gamle Elise Kiil Larsen fra Tromsø til å reagere. Hun ble selv smittet av korona, og ble så syk at hun trodde hun skulle dø.

– Det er mange som drar på fest og som sitter 15 personer inne i en leilighet å drikker. Man må ikke gjøre det, for de er ikke fritatt fra korona bare fordi de er unge. Jeg er helsepersonell selv, og man blir redd når man ser på meg som er frisk og ung, men likevel blir såpass syk, sier 22-åringen.