Walt Disney World er en samling av fornøyelsesparker rett utenfor Orlando i Florida. I 2018 var Disney World det største og mest besøkte feriestedet i verden, med over 58 millioner besøkende.

Dermed sier det seg selv at de blir hardt rammet av den pågående koronakrisen. Parken ble stengt i mars, og nå melder blant annet Forbes at 43.000 ansatte permitteres. Dermed står titusenvis av mennesker uten lønn.

Arbeidsledigheten kan tredobles

Permitteringene starter 19. april, men de ansatte vil beholde forsikringfordelene sine gjennom permitteringsperioden, eller opptil ett år.

Fagforeningen til arbeiderne har lagt frem krav om at Disney betaler for koronatest til de ansatte, så lenge de har forsikring via dem.

Ifølge The Orlando Sentinel så kan dette bare være starten, og Disney World er forberedt på å permittere nesten alle sine 77.000 ansatte. Hvis det skjer vil arbeidsledigheten i Orlando tredoble seg.

– Ting ser virkelig ikke bra ut. Det vil ta tid for økonomien å komme seg etter dette, sier Hector Sandoval, en økonomiprofessor ved Universitetet i Florida.

Disney uttaler seg

Disney kom lørdag kveld med en uttalelse hvor de kommenterte avtalen de har gjort med fagforeningen.

– Denne avtalen vil gjøre det enklere for arbeidere å komme tilbake til jobb når samfunnet kommer seg etter COVID-19. Vi er takknemlige for at vi har jobbet sammen i god tro for å hjelpe våre ansatte i disse vanskelige tidene.