Hevder Solbakken ikke holdt lovnad – treneren slår tilbake

SJEFEN I WOLVES: Steve Morgan (til høyre), som eide Wolverhampton frem til 2016, ansatte Ståle Solbakken før Championship-sesongen 2012/13. Nordmannen fikk sparken før sesongen var over. Foto: NTB scanpix

Ståle Solbakken nekter for at Wolverhampton mislyktes under ham på grunn av årsakene daværende klubbeier Steve Morgan oppgir i en fersk podkast.