Du kjenner nok igjen navnet, Kardashian, og i dette tilfellet er det broren til de mer kjente søstrene det gjelder.

Rob Kardashian begynte å gå ut med modellen Blac Chyna (31) i januar 2016, og etter kun tre måneder annonserte de at de var forlovet. Senere samme år avslørte de at Chyna var gravid, og allerede i november så kom datteren Dream Renée Kardashian til verden.

Så snudde lykken i desember, og Chyna tok med seg datteren og flyttet ut. Da hadde de allerede fått eget TV show, «Rob & Chyna» på E!.

Det var med andre ord mye som skjedde i løpet av 2016 for paret.

Saksøkt for overfall

På høsten 2017 saksøkte Kardashian sin tidligere forlovede, og anklaget henne for overfall og vandalisme.

Kardashian påsto også at Chyna hadde skapt skader på huset til en verdi av over én million kroner. Et hus som halvsøsteren Kylie Jenner eide.

Nå har det kommet frem nye dokumenter i søksmålet som fortsatt pågår, melder Us Weekly.

Fryktet for eget liv

Rob Kardashian beskriver at han fryktet for sitt eget liv i en krangel som oppsto kun én måned etter datterens fødsel.

– Påvirket av kokain og alkohol så overfalt hun Rob, skriver advokaten hans i dokumentene.

Tidligere samme kveld skal Blac Chyna ha pekt en pistol mot Kardashian over FaceTime, og truet med å drepe han. Senere så skal hun faktisk ha prøvd med en ladekabel.

– Hun gikk opp bak Rob og surret en Iphone-lader stramt rundt halsen hans, og begynte å kvele han med sin fulle styrke, står det i dokumentene, som også er gjengitt av DailyMail.

Ringte moren

Videre så står det at Kardashian klarte å komme seg løs, løp inn på soverommet, og fikk låst døra.

Men det stoppet ikke Chyna. Hun slo inn døra og fortsatte å hive løs på Kardashian med nevene og ett metallrør. Deretter skal hun ha ødelagt vegger, TV og en telefon.

Kardashian ringte moren, Kris Jenner, som sendte kjæresten Corey Gamble for å ordne opp. Han skal ha revet Chyna løs fra forloveden, mens hun fortsatte å slå mot hodet, ansiktet og nakken.

Mens Kardashian forlot huset beskriver dokumentene at Chyna kaster en stol på bilen hans, og morens kjæreste måtte bli igjen for å sørge for at hun ikke fulgte etter han.

Rob Kardashian krever nå i underkant av åtte millioner kroner i erstatning.

Flere løgner

Blac Chynas advokat, Lynne Ciani, har kommet med en uttalelse til Us Weekly, hvor hun hevder at det aldri var noe voldelig overfall. Hun sier Kardasian bare prøver å dekke over nakenbildene han delte av Chyna i 2017.

– Dette er bare flere av Rob sine løgner, sier Ciani.