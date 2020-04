Hvis du ikke har kommet i gang med det ennå: Nå er det tid for å ta en skikkelig vårshining på bilen.

Skal bilen bli skikkelig blank og fin, må den poleres. Og den jobben gjør du veldig bra selv.

For mange er det å polere bilen med poleringsmaskin forbundet med frykt og noe man ikke helt tør å gå i gang med. For tenk hvis noe går galt og man i stedet skader lakken?

Den frykten mener eksperten er temmelig ubegrunnet:

– Ja, dette er en myte som henger igjen fra noen tiår tilbake. Med dagens teknologi og moderne maskiner trenger maskinpolering hverken være dyrt eller vanskelig. Dersom du polerer bilen din med maskin, vil du rett og slett bare oppnå et bedre resultat, på kortere tid. Så enkelt er det, sier Bjørn-Aage Bredal som produkt- og markedssjef i selskapet Garasjetid.

Han er såkalt IDA CD-SV-sertifisert detailer og en av dem i Norge som vet mest om hvordan man best tar vare på bilen sin.

Kjøpe riktig maskin

Bredal mener det er to ting du spesielt skal tenke på før du går i gang med å maskinpolere bilen.

– Du må ha en oscillerende poleringsmaskin, med en oscillering (utkast) på mellom 7-12 millimeter. De fleste poleringsmaskiner på markedet er dette i dag, men vær litt oppmerksom på at du ikke kjøper en roterende poleringsmaskin. Disse er kun beregnet for spesielle formål og må ha en egen opplæring. Med en oscillerende maskin derimot, er du helt trygg på at du kun får blank bil fra første forsøk – uten å skade lakken, sier Bredal.

Det andre du aldri skal slurve med, er rengjøringen før du starter selve poleringen. Det vil si du må fjerne alle forurensninger i lakken før du polerer. Her bør du vaske bilen grundig. Bruk avfetting, såpe og bøtte med vaskehanske/ svamp.

Før poleringen må du vaske bilen, grundig.

Få bort nuppene

Etter du har vasket og tørket bilen, går du over med en clay. Dette er en leirelignende masse, som du trekker ut “nuppene” i lakken med. Det finnes også clayklut og claysvamp på markedet. De to sistnevnte er enklere å jobbe med, men gjør en like god jobb. Arbeidsmetoden er lik.

– Bruk en sprayflaske hvor du har blandet såpevann. Bruk samme bilshampo du har vasket bilen med. Denne såpeblandingen er smøringen til clayen. Det er viktig at clay glir lett over overflaten. Spray såpevann på et område på lakken, for eksempel 60 x 60 cm, og et par sprut inn i clayen. Jobb så med korte, lette bevegelser hvor du gnir clayen mot lakkoverflaten. Du vil raskt merke at nuppene forsvinner og lakken blir helt glatt. Jobb på små områder, systematisk rundt hele bilen. Kjenn etter der det er nupper i lakken etter vask. Det er kun behov for å bruke clay der du kjenner disse nuppene. Som oftest er dette under vinduene og nedover, forteller Bredal, i en pressemelding.

Når denne jobben er gjort, må du skylle slik at du får bort såperestene. Deretter tørke bilen. Så er du klar til å polere.

Bjørn-Aage Bredal er IDA CD-SV-sertifisert detailer og og har lang erfaring på dette området.

To grovhetsgrader

– Dersom du kjøper din første poleringsmaskin, bør du kjøpe en komplett startpakke. Her har ofte butikk eller produsent satt sammen riktig kombinasjon av det mest nødvendige for å komme i gang. Oftest er dette mer enn nok for din første polering. Et tips er å påse at du har nok puter. Du bør beregne fire puter til én bil. Og gjerne i to grovhetsgrader. Det vil si totalt åtte poleringsputer.

– Før du kan starte poleringen, bør du finne ut hvilken polish du bør bruke. Fin polish skaper glans, mens grov fjerner riper, oksidasjon og skader i lakken. Det er forskjellig behov ut fra din bils tilstand. Noen ganger har du noen småriper du ønsker å fjerne, og går over kun på disse områdene med den grove polishen sammen med de grove putene. Før du så bruker fin polish og fin pute på hele bilen for å gi den ultimate glansen, sier Bredal.

Etter hvert som du polerer vil du merke poleringsputen fyller seg med polish blandet med lakkrester. Bytt derfor pute etter du har polert ca. en fjerdedel av bilen. Putene vasker du etter bruk.

Ikke bruke mye polish

Polishen korrigerer lakken i samarbeid med poleringsputene. Det er ikke behov for å legge mye polish på lakken. Bruk derfor lite polish når du polerer, ellers vil du oppleve at det bare er mye jobb med å tørke det bort etterpå.

– Mitt råd er å bruke fire-fem "ertestore" dråper på et lite område, cirka 60 x 60 cm. Jobb deg ferdig på ett område, tørk av med mikrofiberklut og jobb på nytt område på samme måte. Slik går du systematisk over hele bilen. Dersom du har noen riper du vil fjerne, gjør du som anvist over med grov polish og grov pute på området hvor ripa er. Dersom hele bilen har behov for grov polish, jobber du deg først slik systematisk med grov polish og grov pute. Deretter gjentar du prosessen med fin polish og fin pute. Avslutt alltid med fin pute og fin polish, sier Bredal.

Når du skal kjøpe poleringsmaskin, må du velge en oscillerende, ikke en roterende maskin.

Viktig og hyggelig jobb

Nå er det på tide å ta en liten pause og beundre resultatet. Men det er ikke sikkert du er helt ferdig ennå:

– Nei, du vil kunne se hvor blank og fin bilen er, men likevel er du kanskje ikke helt i mål. Det varierer nemlig om det er beskyttelse i den fine polishen eller ikke. Noen startpakker har det, andre ikke. Uansett er ikke beskyttelsen som er i “all in one”polish alltid så bra. Jeg vil derfor uansett anbefale å legge en voks eller annen beskyttelse på etter du har polert ferdig. Her er det mye å velge i, men ofte følger det med en form for ekstra beskyttelse i en startpakke.

– Et tips til slutt: Bruk en hurtigvoks fremover når du vasker bilen. Da vil du bevare glansen og nypolert-følelsen mye lenger!

Og dermed tenker vi det bare er å ønske lykke til med en viktig – og hyggelig – jobb.

