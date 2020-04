Politiet skriver på Twitter at det var to personer involvert, og at begge er skadet.

En er kjørt til sykehus og en behandles på legevakten. Hendelsesforløpet er foreløpig ukjent.

– Vi fikk melding klokken 04.19 om at det hadde vært knivstikking på en privatadresse, og at to var skadet. Den ene er sendt til sykehus med kuttskader i en arm, mens den andre ikke har kuttskader. Skadene er ikke livstruende, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Eivind Hellesund til TV 2.

De involverte var en mann født i 1983, og en kvinne født i 1979. Hellesund sier at de foreløpig ikke kjenner til relasjonen mellom de to, men at det ikke fremstår som blind vold.