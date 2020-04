Med et tar Biden en ny seier over Bernie Sanders, som tidligere denne uken annonserte at han trekker seg fra presidentkampen.

Biden slo Sanders med 55,3 prosent mot 44,7 prosent lørdag, og vant dermed 11 delegater mot Sanders' fire. Totalt har nå Biden 1228 delegater, mens Sanders har 918, ifølge AP.

Til tross for at han har trukket seg fra presidentkampen har Sanders bedt om at han fortsatt kan stemmes på i delstatene som enda ikke har stemt. Sanders' mål er å samle delegater for å påvirke partiets plattform på Demokratenes landsmøte senere i år.

Valget i Alaska skulle egentlig funnet sted 4. april, men ble utsatt som følge av koronaviruset. Løsningen ble at folk måtte stemme via post.