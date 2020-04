Påsken er vanligvis en tid der man vil unngå å selge bolig, men i år er situasjonen annerledes.

– Tidligere skulle man unngå annonsering, og i alle fall ikke ha visning, i påsken. Nå er situasjonen endret, sier eiendomsmegler i DNB Eiendom, Wissam Bader.

For nå som ikke folk kan reise bort, benytter eiendomsmeglerne sjansen. Det er rekordmange boliger på visning denne påsken.

– I år sitter mange hjemme. Fjellet er stort sett stengt. Dette er en ypperlig mulighet for dem som ikke får reist noe sted, mener Bader.

Stor usikkerhet

Men det er stor usikkerhet rundt boligmarkedet framover, og NHO spår prisfall på åtte prosent i år. Per Ferdinand Haga Stensrud og samboeren kjøpte ny bolig i februar, og selger nå leiligheten de bor i. De er ikke redde for å sitte med to boliger lenge.

– Etter god snakk med megler og andre så har vi fortsatt god tid på å gjøre salget vårt, så vi er ikke så stresset enda, det er vi ikke, sier Haga Stensrud.

Strengere på mellomfinansiering

Enkelte banker har blitt noe strengere med å gi mellomfinansiering til de som kjøper ny bolig før de har solgt den de har.

– Her vil vi se an hver kunde individuelt, og se hva slags økonomisk styrke kunden har, og dersom de lar seg gjøre vil vi selvfølgelig hjelpe kunden med mellomfinansiering i en slik situasjon også. Mem vi vil nok være, og be kunden være, mer varsom en de har vært før, sier direktør for privatmarked i Nordea John Sætre.

DNB tilbyr sine kunder mellomfinansiering som vanlig.

– Vi tilbyr mellomfinansiering som vanlig, til de kundene som trenger det, sier konserndirektør for personmarked i DNB Ingjerd Blekeli Spiten.

– Men hva om den mellomfinansieringen blir veldig langvarig?

– Da må man ha god kontakt med banken sin, og drøfte hvordan man skal gjøre det.

For Haga Stensrud er ikke mellomfinansiering et problem.

– Mellomfinansiering har ikke vært noe problem å ordne i det hele tatt. Så får vi se hvor lenge vi skal mellomfinansiere, og om vi har behov for å gjøre det. Det er det vi får vite nå.