Vedkommende er sendt til sykehus med uavklarte skader, skriver politiet på Twitter.

– Vi fikk inn melding via AMK rett over tolv fra en person som sier seg utsatt for vold av to navngitte personer i egen bopel. Da politiet kom til stedet fikk de kontroll på den fornærmede, som har uavklarte skader. Det mistenkes et beinbrudd, sier operasjonsleder i Agder politidistrikt Hans Waage til TV 2.



Politiet startet søk etter de mistenkte, og pågrep de på hver sin bopel i løpet av kort tid. Begge er kjenninger av politiet, og er i henholdvis tjue- og tredveårene.

To personer er pågrepet i saken. Politiet har opprettet sak og gjennomfører videre etterforsking.

Agder-politiet er også på Evje der det har vært et slagsmål mellom flere personer. Ingen skal være skadet.