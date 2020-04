WHO advarer Hviterussland

IKKE STENGT: Hviterussland er en av få land i verden som ikke har stengt store deler av samfunnet for å bekjempe koronaviruset. Foto: Sergei Grits

Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer Hviterussland om at koronavirusepidemien er i kraftig vekst, et tegn på at regjeringens myke tilnærming ikke virker.