På de store grenseovergangene som ved Svinesund har politiet overtatt kontrollene som Tolletaten normalt gjør. Dermed har Tollvesenet fått frigjort ressurser som de bruker andre steder langs grensen.

Vaktleder Håvard Gaustad i Tolletaten er blant de som nå jakter smuglere dypt inne i skogene langs riksgrensen.

– Det er tre veier inn her som vi skal opp og dekke sammen med politiet, sier Gaustad til TV 2 mens han kjører nattpatrulje.

Skjerpet kontroll

Økt bemanning, økt etterretning og et sofistikert nettverk av kameraer gjør at Norge nå er hermetisk lukket. Likevel prøver smuglerne seg.

Natt til mandag stanset de to smuglerbiler i området.

– De ble stoppet av UP og oss her oppe, og vi fant etter hvert rett i underkant av ett kilo hasj i bilen, forteller Gaustad.

Fordi koronatiltakene gjør at det er unormalt lite trafikk, har det blitt lettere å oppdage de få som krysser grensen. Også på dagtid er landets grenser strengt kontrollert.

Harry-karantene

På Norges største grenseovergang har politiet og Heimevernet den siste uken delt ut flere hundre karanteneskjemaer, blant annet til personer som har harryhandlet denne påsken.

– Hvordan reagerer de som får disse skjemaene når de blir møtt her av politiet og Heimevernet?

– Politiet står her for råd og veiledning og forteller litt om hvordan de skal forholde seg til det. Og så håper vi at de etterkommer de rådene som vi gir dem i forhold til karantenebestemmelsene, sier Aina Mykland, innsatsleder i Øst politidistrikt.

Prøver seg likevel

Den ellers massive grensehandelen som pleier å prege påsken har avtatt, for etter at grensekontrollen ble kraftig skjerpet 16. mars, blir man satt i 14 dagers karantene også ved Sverige-besøk.

– På hvilken måte kan dere følge opp de som blir satt i karantene?

– Vi gir råd og veiledning til at de skal forholde seg til de karantenbestemmelsene som vi gir dem og håper de etterkommer det slik som hele Norge gjør, slik at vi får kontroll på smitten.

På tross av den strenge kontrollen tror Håvard Gaustad at flere vil prøve seg de neste ukene.

– At desperasjonen slår inn etter hvert i forhold til markedet rundt omkring i Oslo blant annet. Det vil nok dukke opp noen som prøver seg, sier den erfarne tollinspektøren.

– Da tar du dem?

– Da tar vi dem, det er det ikke noen tvil om.