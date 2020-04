Fredag annonserte ordfører London Breed i den amerikanske storbyen San Francisco at 68 hjemløse og to ansatte ved institusjonen MSC South har fått påvist koronaviruset.

Disse er nå satt i isolasjon.

– Vår største bekymring

Institusjonen huser til vanlig 340 hjemløse amerikanere. De som ikke har fått påvist viruset har nå blitt flyttet til hoteller i byen.

Det skriver ABC News.

– Helt siden starten av denne pandemien, har vår største bekymring vært spredning blant hjemløse. Vi har sett at det har skjedd flere steder i landet vårt, og det har nå skjedd ved MSC South, her i San Francisco, skriver ordføreren London Breed på Twitter.

– Knust og rasende

Men talspersoner i organisasjonen for hjemløse reagerer på at det ikke har blitt tatt grep tidligere.

– Vi ba byen fra dag én om å få hjemløse personer inn på hotell før et eventuelt utbrudd. Nå har det skjedd, og 70 personer er syke. Vi er knust og rasende over at ingenting ble gjort, skriver organisasjonen på Twitter.

Nå krever organisasjonens direktør Jennifer Friedenbach at alle hjemløse skal bli testet for viruset, og bli overført til hotell.

– Dette kunne ha vært unngått, sier Friedenbach ifølge ABC News.

USA passerte lørdag Italia, og er nå det landet i verden med flest koronadødsfall. Ifølge tall fra Worldometers har 20.223 personer mistet livet så langt i pandemien.