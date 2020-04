– Vi vet at koronaviruset ikke skal knekke oss, sier dronningen i et lydopptak ifølge Sky News.

Selv om kirker i Storbritannia er stengt på grunn av koronaviruset, betyr ikke det at påsken er avlyst, understreker monarken.

– I år blir påsken annerledes for mange av oss, men ved å holde avstand sørger vi for at andre er trygge. Påsken er ikke avlyst, tvert imot trenger vi påsken mer enn noen gang. Oppdagelsen av at Kristus sto opp påskedag ga hans tilhengere nytt håp og mening, og vi kan alle bli inspirert av dette, sier dronning Elizabeth.

Andre tale på kort tid

Sist søndag holdt dronningen en historisk TV-tale til folket. Det var bare femte gang i løpet av 68 år ved tronen at dronningen talte utenom de tradisjonelle juletalene.

Sist helg takket dronningen alle briter som følger myndighetenes råd og holder seg hjemme under koronaepidemien.

Talen som ble publisert lørdag, ble ifølge Sky News tatt opp på Windsor Castle fredag. Strenge forholdsregler ble tatt for å hindre at den 93 år gamle monarken skal eksponeres for smitte.

Opptaksutstyret ble satt opp før innspillingen og ble grundig vasket før dronningen fremførte talen. En lydtekniker var i et tilstøtende rom.

Lys overvinner mørke

Dronningen er overhode for kirken i England og har ofte snakket om sin personlige tro. I lørdagens tale fokuserer dronningen på at lys og liv har større kraft enn viruset.

– Mange religioner har festivaler som feirer at lys overvinner mørke. Ved slike anledninger tenner man ofte lys. Det ser ut til å tale til alle kulturer, og appellerer til mennesker av alle trosretninger, og til de uten tro.

– Så mørk som døden kan være, særlig for de som er i sorg, er livet og lyset sterkere, sier dronningen.

Det siste døgnet er det registrert 823 nye korona-dødsfall i England. Det totale dødstallet i England har dermed steget til 8937.