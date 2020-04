Ole Gunnar Solskjær og Manchester United kom nærmere og nærmere en topp fire-plassering før sesongen ble avbrutt.

Det er ennå en lang vei tilbake til storhetstiden under Sir Alex Ferguson, som Solskjær ønsker å gjenskape.

TV 2-kommentator Øyvind Alsaker har fulgt Manchester United ekstra tett etter at kristiansunderen ble manager.

– Det er et par ting som slår meg med Solskjærs prosjekt i Manchester United. Han har stått i det han lovet da han kom, han har forsøkt å gjøre United attraktive, han har gitt ungdom tillit og gjort veien fra akademiet til førstelaget kort. Han har ikke vinglet i prosessen og kvittet seg med uønskede elementer, fordi han ønsker å rekonstruere lagånden i troppen. Solskjær har stått veldig hardt på at det tar tid, og at han vil dyrke de spillerne som vil være der og blø for drakta, sier Alsaker.

Samtidig har Jürgen Klopp og Pep Guardiola oppnådd stor suksess med rivalene Liverpool og Manchester City. De to suverene lagene i England ligger et hav foran Manchester United i poeng på tabellen og i utviklingen av spillertroppen. Et forsprang Solskjær er satt til å ta igjen.

– Det store spørsmålet er om han har det som skal til for å bli en Jürgen Klopp eller Pep Guardiola. Det har jeg ikke noe godt svar på, men det Solskjær etterlater seg er et mye bedre utgangspunkt for en Klopp eller Guardiola til å skape det neste store Manchester United, mener TV 2-kommentatoren.

– Hadde det vært tvil, ville han aldri fått kjøpe Fernandes

Kristiansunderen har hentet inn spillere som Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, Daniel James og senest Bruno Fernandes. Alle har umiddelbart vært et positivt tilskudd til spillergruppen.

Leder i Manchester Uniteds skandinaviske supporterklubb, Bernt Hjørnevik, mener overgangene har vært en nøkkel i tilliten Solskjær har skapt seg.

– Solskjær treffer bortimot 100 prosent på de han har kjøpt. Klubben var nødt til å rydde opp i rekkene, mer enn noen gang siden Sir Alex Ferguson. Man kan se på Fernandes-kjøpet hvor mye støtte Solskjær har. Hadde det vært noen som helst tvil om hans posisjon, ville han aldri fått kjøpe Fernandes i januar, sier Hjørnevik.

Perioden som stilnet kritikerne

Men det var en tid da Ole Gunnar Solskjær var under et enormt press. Alsaker husker godt starten av desember der Manchester United lå på 9. plass på tabellen.

– Pochettino ble ledig og fløt som et spøkelse i bakgrunnen. Solskjær skulle møte Tottenham og José Mourinho, hans forgjenger i Manchester United. Så Manchester City på Etihad. Han vinner begge. Den tendensen er ikke tilfeldig. Det har Solskjær gjort før, og det viser at han har en gjeng som stoler på ham. Jeg tror ikke det er mulig å skape den type vilje og engasjement uten. Det er en periode jeg har bitt meg merke i, sier Øyvind Alsaker.

Det ble på mange måter et vendepunkt for Solskjær-kritikerne. Senere hentet ham Bruno Fernandes. Portugiseren løftet laget i januar og bidro til å gjøre Manchester United til det store formlaget før sesongen brått ble stoppet.