– Jadon Sancho vil tilbake til England

– Jack Grealish og Jude Bellingham er spillere som de følger tett, og passer profilen Manchester United er ute etter.

– De har et stort stadion de skal betale for

En annen som har skutt fart på overgangsryktene, er Harry Kane.

– Jeg vil ikke slå fast at jeg kommer til å bli her for evig. Det betyr heller ikke nei. Jeg kommer alltid til å elske Spurs, men det er noe med det. Hvis jeg ikke føler at vi beveger oss i riktig retning, er ikke jeg en person som blir bare for å bli, sa Kane i et intervju med Jamie Redknapp over Instagram i mars.

– Det var veldig interessant det Kane sa. Han er en verdensklasse spiss, som alltid har levert i Premier League. Han mister en måned eller to hver sesong, men det gjør også Martial og Rashford. Tottenham har et stort stadion de skal betale for, men jeg har ikke blitt fortalt noe mer der. Det er ekstremt vanskelig for Manchester United å hente spillere fra Tottenham, sier Andy Mitten om en mulig Kane-overgang til Manchester.

United-kjenneren mener Solskjær må fortsette å gi spillere som Mason Greenwood og Brandon Williams sjansen.

– Jeg mener Manchester United og Ole Gunnar Solskjær må fortsette å holde veien åpen for de unge spillerne i klubben. De har to-tre ekstremt gode spillere fra ungdomsavdelingen, men de trenger også noen som ikke varierer like mye i prestasjonene, sier Andy Mitten.