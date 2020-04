En talsmann for statsministerens kontor sier lørdag at Boris Johnson gjør svært god fremgang i kampen mot covid-19-smitten.

Johnson ble søndag innlagt på sykehus – ti dager etter at han testet positivt for viruset. I tre døgn fikk han intensivbehandling, men torsdag var formen såpass bra at han ble flyttet til en annen avdeling.

Blir snart foreldre

Nå får han daglige oppdateringer fra sin gravide forlovede Carrie Symonds. Paret venter barn om to måneder. Symonds har blant annet sendt ham ferske ultralyd-bilder, skriver Sky News.

Johnsons medarbeidere har også sørget for at den 55 år gamle statsministeren har litt underholdning på sengekanten. Han spiller sudoku og har fått en iPad med filmene «Love Actually» og «Whitnail and I».

«Love Actually» fra 2003 er kjent for svært mange nordmenn. Hugh Grant, som spiller den britiske statsministeren, forelsker seg i sekretæren i Martine McCutcheons skikkelse.

Parodi

Under valgkampen i desember parodierte Boris Johnson en scene fra filmen. I en kampanjevideo ringer Johnson på en dør og viser frem en serie plakater til husets beboer.

Utenriksminister Dominic Raab fungerer som regjeringssjef i Boris Johnsons fravær. Selv om statsministeren er på bedringens vei, sier rådgivere ifølge BBC at det kan ta så mye som en måned før han er tilbake i full vigør.