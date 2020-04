Ifølge oversikten til Worldometers har 18.870 amerikanere mistet livet som følger av koronaviruset.

Dermed har USA passert Italia når det kommer til antall koronadødsfall.

I Italia har 18.849 personer mistet livet så langt i pandemien.

Halv million smittede

Over en halv million amerikanere er smittet av viruset.

Tallet på smittede har steget med mellom 30.000 og 35.000 daglig med mer utstrakt testing, skriver nyhetsbyrået, Reuters.

Samtidig som smittetallene fortsetter å øke, noterte USA nylig en ny dyster rekord. Fredag registrerte USA 2108 døde på ett døgn, ifølge oversikten til John Hopkins University.

New York er episenter

Det er delstaten New York som har blitt selve episenteret for pandemien i USA. For tredje dag på rad har det blitt registrert nærmere 800 dødsfall i deltstaten, med 777 bekreftet døde på fredag. Oppdaterte dødstall er ventet å komme senere lørdag.

Totalt 7.844 av dødsfallene har funnet sted i New York, der intensivavdelinger og likhus er fulle og stadig flere blir gravlagt i massegraver. Bilder viser at døde blir gravlagt i massegraver på Hart Island, som ligger øst for bydelen Bronx.

Tilstanden til rundt 11.000 av dem som har fått påvist smitte i USA, blir betegnet som alvorlig eller kritisk.