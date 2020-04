Etter å ha klart OL-kravet i januar og tatt VM-bronse i februar, var seileren i storform før sommerens OL.

Men på grunn av koronaviruset, er OL utsatt til 2021.

– Først var jeg veldig lei meg, for man har jobbet så sinnssykt hardt så lenge. Når vi da finner ut at det mest sannsynlig skal skje om et år, gir det motivasjon til å fortsette. Men det er klart at det er litt vanskelig å motivere seg til den daglige treningen akkurat nå, medgir Flem Høst.

Alternativ hjemmetrening

I påvente av varmen hjemme i Oslo, har Flem Høst satt båten i hagen slik at hun kan trene alternativt. Hun øver seg på å henge ut fra båten i en statisk posisjon, og følger også hjemmetreningsprogrammet landslaget har fått fra Olympiatoppen.

– Det er viktig som seiler å være «allround-trent», så det blir mye styrke og intervaller. Foreløpig blir det også mye tørrseiling som man ikke trodde var helt mulig, men man må bare gjøre det beste ut av situasjonen akkurat nå, slår Flem Høst fast.

Kongelig Norsk Seilforening (KNS), klubben Oslo-jenta til daglig seiler for, har nylig åpnet for at noen få kan seile samtidig. Da skal Flem Høst ut på vannet igjen.

– Jeg trener stort sett bare i utlandet, fordi jeg trenger god matching mot seilere som er på mitt nivå. Og det er ikke så mange som er på det nivået her i Norge. Jeg skal nok begynne å seile litt bare for motivasjonen snart, men man får ikke den samme kvaliteten på seilingen. Det blir mer vedlikehold enn å bli bedre, forklarer hun.

VM-bronse og OL-mål

Den store OL-debuten er blitt utsatt et år, men Flem Høst har klare ambisjoner.

– For et halvt år siden satte vi det vi trodde var et hårete og utfordrende mål, og det var å kjempe i topp fem og kunne være med å kjempe i medaljekampen. Men nå ser det plutselig oppnåelig ut likevel, sier hun offensivt.

I februar tok Oslo-jenta VM-bronse i klassen Laser Radial. Regattaen varte over seks dager.

– Jeg har kjent på det tidligere at toppnivået er der. Ofte så gjør jeg det veldig bra de første tre dagene og har ligget an til pallplass, men så faller jeg litt mot slutten hver gang. Så vi har jobbet mye i vinter med å holde koken mot slutten når det blir nerver og man blir sliten. Det føles som det satt veldig bra på trening før VM, og så gikk det hele veien. Det var veldig deilig. Det gir mersmak, det gjør det.