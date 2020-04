Hovedtrener Tor Odvar Moen og assistent Bent Dahl har ledet den ungarske håndballklubben Siófok denne sesongen, med blant andre Silje Solberg på laget.

Da koronaviruset stoppet ligaen, var 18 av 26 ligakamper spilt. Duoens klubb lå på andreplass – som trolig ville gitt en plass i Champions League.

Torsdag besluttet imidlertid Det ungarske håndballforbundet å annullere årets resultater.

Raser

Altså blir ingen mester, og ingen rykker ned. Fjorårets resultater skal brukes til å fordele europacupplassene. Det betyr at Siófok etter all sannsynlighet – nok en gang – havner utenfor det gjeveste selskap.

I fjor endte klubben på tredjeplass. Over flere sesonger har Siófok vært nærmeste utfordrer til Ferencvaros om Champions League-plassen bak Györ. Og da de endelig var på vei mot å lykkes, ble altså ligaen annullert.

– Sånn som verden er i dag, med viruset og all usikkerheten, har man i og for seg respekt for at ligaen blir blåst av. Den delen er bare fornuftig, sier Moen til TV 2, før han leverer en kraftsalve:

– Det som fulgte etter, har jeg veldig lite respekt for. Vi har spilt 70 prosent av sesongen, og slått Györ og Ferencvaros. Jeg synes det er tungt at noe som skjedde for ett år siden skal ha føring på hva som skjer neste sesong. Det synes jeg er helt rævva, for å si det rett ut.

Drømmen knust

Bent Dahl tar over som hovedtrener neste sesong. Foto: Aleksander Andersen

Assistent Bent Dahl er av samme oppfatning: Riktig å runde av ligaen, feil å bruke fjorårets resultater. For ham er det ekstra surt. Neste sesong tar Dahl over hovedtreneransvaret i klubben, og hadde håp om at det skulle bli med Champions League-spill.

– Det må jeg bare takle. Jeg tenker mer på jentene – for med det vi har gjort i år, fortjener de en helt annen behandling, sier Dahl til TV 2.

Assistenten forteller at det var noen tunge timer for alle i klubben etter at avgjørelsen ble tatt.

– Men jeg kan ikke si noe annet enn at jeg hadde lyst til å lede et Champions League-lag. Det er ikke til å stikke under en stol, medgir han.

I tillegg har Siófok forsterket laget og hatt som sitt store hovedmål de siste sesongene å ta steget inn i den gjeveste klubbturneringen.

Flere av Håndballjentene rammes

Hvorvidt det kommer etterspill fra Siófok, er usikkert. Når TV 2 snakker med dem lørdag ettermiddag, har de nettopp vært i Skype-møte med klubben vedrørende forbundets avgjørelse.

– Det er såpass ferskt at vi har måttet tenke på hvordan vi skal kommunisere videre. Jeg tipper at vi må ut i neste uke for å se hva som kan bli fortsettelsen fra vår side, sier hovedtrener Moen.

Silje Solberg og Kjerstin Boge Solås spiller begge for Siófok, men skifter klubber foran neste sesong. I Györ, som styrte mot nok et seriemesterskap, spiller også en rekke av Håndballjentene. Deriblant Stine Bredal Oftedal, Veronica Kristiansen og Amanda Kurtovic. Neste sesong skal Silje Solberg spille for nettopp Györ.