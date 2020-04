Provosert Hangeland: – Lever et eller annet før du holder på sånn

Koronaviruset har stanset Premier League, men noen av fotballens største stjerner bruker sosiale medier til å nå sine fans.

Den siste tiden har Paul Pogba og Zlatan Ibrahimovic hatt en trikseduell på Instagram.

TV 2s fotballekspert Brede Hangeland lar seg imidlertid ikke imponere av duellen. Han sier han har problemer med Pogbas stunt.

– Pogba, som altså er Manchester United-spiller, har vært skadet, men dette har han tid til? Sånne ting provoserer meg litt, sier den tidligere norske landslagskapteinen.

Pogba har kun spilt 610 minutter fordelt på åtte kamper denne sesongen.

– Kom deg på banen og lever et eller annet før du holder på sånn. Jeg vet at det er en ny tid og at jeg er en gammel, gretten gubbe i denne sammenhengen, men dette er «JLingz»-greier (Jesse Lingard). Gjør det gjerne på banen når du har scoret et par mål og er banens beste etter skadeavbrekket, sier Hangeland.

Mathisen uenig: – Fint at de kan inspirere

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er ikke enig i Hangelands kritikk.

– Tror du ikke mange fotballspillere og aktører som er vant til å spille foran et stort publikum, kan bruke sosiale medier til å komme gjennom denne perioden? Fortsatt få litt likes og tilbakemeldinger, så ikke alt er sort, sier han.

– Kanskje er verden blitt sånn, men jeg mener man må levere i primæroppgaven før han bruker tiden på alle mulige andre greier. Er han knallgod for Manchester United hver helg, scorer mål, leverer målgivende og tar priser som banens beste, må han gjerne gjøre det, men han er skadet og har sett på hele sesongen. Da synes jeg er det umusikalsk, sier Hangeland.

– Jeg synes det er fint at de store stjernene kan inspirere gutter og jenter til å prøve det samme. Pogba har sikkert mye ved seg som ikke er veldig bra, men denne duellen mellom to gode kompiser må være innenfor, følger Mathisen opp.

– Det er ikke tatt på første forsøk

Hangeland påpeker at videoene ikke er sendt direkte av en grunn.

– Det er vel ingen som tror at det er tatt på første opptak. Pogba har gjerne brukt en halv dag på å få til den greien. «Nå må du filme igjen», mens kona ikke spør om de skal gi seg. «Én time til». De setter på play. Det er ikke tatt på første forsøk, sier den tidligere Fulham - og Crystal Palace-spilleren.