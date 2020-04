Det viser en måling Kantar har laget for TV 2.

40,9 prosent mener det er for tidlig med en gradvis gjenåpning av samfunnet. 46 prosent mener det er passe, mens 4,6 prosent mener det er for sent.

Statsminister Erna Solberg (H) understreker at en gradvis gjenåpning bare vil skje dersom situasjonen holdes under kontroll.

– Jeg har forståelse for det, for folk har sett fra andre land hvor skremmende dette er om det kommer ut av kontroll, sier Solberg.

– Nå har vi en form for kontroll for øyeblikket i Norge, så hvis alle følger reglene våre så har vi muligheten for en gradvis åpning og begynne med noen av de jobbene hvor vi har stengt helt ned, en til en-tjenestene, sier statsministeren.

Må oppfylle smittevernkrav

Tirsdag annonserte regjeringen at man nå har fått så god kontroll over viruset at det anses som forsvarlig å åpne opp samfunnet litt etter litt. Det skal gjøres kontrollert og over tid.

I løpet av april vil frisører, hudpleiere og andre virksomheter med en til en-kontakt få gjenoppta sin virksomhet hvis de følger krav om smitteverntiltak. Det skal utarbeides bransjestandarder for smittevern i samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og bransjen.

Også for helsefaglige virksomheter med en til en-kontakt, som psykologer og fysioterapeuter, skal det utvikles bransjestandarder for smittevern i samråd med Folkehelseinstituttet. Slike virksomheter kan åpne fra 20. april om de følger kravene om smittevern.

Ikke minst er er det besluttet at barnehager, 1. til 4. trinn i grunnskolen og SFO vil bli gjenåpnet.

– Men skoler og barnehager blir ikke sånn som det var før, understreker statsministeren.

Mener det er trygt

1045 personer har svart på målingen Kantar har laget for TV 2. Utvalget er landsrepresentativt og vektet etter kjønn, alder og bosted.

Respondentene har blitt bedt om å ta stilling til myndighetenes beslutning om at de gradvis vil gjenåpne samfunnet etter påske. 40,9 prosent mener det er for tidlig, mens 46,0 prosent mener det er passe.

4,6 prosent svarer for sent, mens 8,5 prosent vet ikke.

Det er en klart høyere andel menn som svarer passe, mens blant kvinner svarer litt flere for tidlig enn passe.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) sier de mener en gradvis gjenåpning er trygt basert på de faglige rådene myndighetene får.

– Så skal det gjøres en viktig jobb nå fra helsemyndighetene sammen med kommunene sånn at alle skal føle trygghet når de begynner i skole og barnehage, sier Mæland.