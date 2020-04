Sykkelsporten sliter tungt som følge av koronakrisen. Carl Fredrik Hagen er en av dem som fått merke det på lommeboken.

Han har måttet ta lønnskutt i Lotto-Soudal.

– Jeg må prøve å spare, bruke pengene på kun det mest nødvendige og ikke sløse. Det er et stort gap mellom minimunslønningene og de store, og jeg er mer i den første kategorien. Det er ikke sånn at jeg har bestilt ferie allerede. Sånn er det ikke nå, sier Carl Fredrik Hagen til TV 2.

Tidligere denne uken snakket president i Det internasjonale sykkelforbundet (UCI), David Lappartient, om «den største krisen siden andre verdenskrig» og at det er tatt grep for å berge forbundet.

– Sykkelsporten baserer seg på inntekter fra sponsorer og startpenger. Startpengene kommer fra arrangørenes sponsorer. Når sponsorene sliter og det ikke arrangeres ritt, sier det seg selv at modellen er i ferd med å brase, sier Hagen, som håper man kan finne løsninger på å komme ut av uføret på.

Hagen peker på muligheten til å få sponsorer som ikke er rammet av pandemien, samt å begrense utgifter.

28-åringen fra Oppegård krysser fingrene for at Tour de France går i 2020, uavhengig om han blir tatt ut til rittet. Han mener det er viktig både for sykkelsporten og idrettsverdenen at arrangementet ikke avlyses.

– Det er fortsatt en stund til Tour de France. At det går i juli, er lite sannsynlig, men alt er mulig. Jeg ser heller for meg at det går i august-september for eksempel. Det er bra de venter lenge med å ta en avgjørelse. Det er mange mennesker, sponsorer, vertsbyer og mange ting som skal ha en finger med i spillet. Det er ikke en lett avgjørelse å utsette eller i verste fall avlyse, men det ville vært utrolig synd for hele sykkelverden, mener Carl Fredrik Hagen.

Ifølge en epost nyhetsbyrået Reuters har fått tilgang til, jobber arrangørene av Tour de France mot en utsettelse av storrittet til senere i år fremfor en avlysning.

Inntil videre er sykkelsporten satt på vent til 1. juni. Hagen er innstilt på at det kan ta lang tid før han får konkurrere på sykkelsetet igjen.

– Jeg er ganske motivert for å trene, for jeg er glad i å trene og å være ute, spesielt når det er fint vær og vår i luften. Det er ikke vanskelig å motivere seg til å trene, men jeg stiller meg innimellom spørsmålet: «Hva er det du trener deg mot?» Det er mye usikkerhet og sånt, men jeg må bare ta det dag for dag og prøve så godt som mulig å få noe fornuftig ut av tiden vi har hjemme, sier Hagen.

I fjor fikk Hagen sitt definitive gjennombrudd da han ble tidenes beste norske Grand Tour-rytter med åttendeplassen sammenlagt Vuelta a España.