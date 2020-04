I 2016 bestemte det britiske boybandet One Direction seg for å ta en pause på ubestemt tid.

Da hadde Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson og Niall Horan herjet hitlistene verden rundt og spilt for utsolgte arenaer i en årrekke.

One Direction er best kjent for låter som «What Makes You Beautiful», «Best Song Ever», «Little Things» og «Live While We're Young».

Bandet ble satt sammen av den britiske musikkmogulen Simon Cowell da de alle deltok som soloartister under X Factor i 2010.

Etter at gruppen gikk hvert til sitt i 2016 gikk alle medlemmene solo. Nå kan det imidlertid se ut som de britiske stjernene er klare for å finne tilbake til hverandre.

I et intervju med The Sun sier Liam Payne at han har vært i kontakt med Styles, Horan og Tomlinson i forbindelse med tiårsjubileumet i sommer.

– Vi har snakket mye med hverandre de siste ukene, noe som har vært veldig fint. Å høre de andres stemmer, og se ting vi ikke har sett på lenge eller aldri har sett før, er veldig interessant, sier Payne i intervjuet.

Slik gikk det da One Direction besøkte Norge i 2015:

Det er foreløpig usikkert hva gjenforeningen vil innebære.

– For øyeblikket er jeg usikker på hvor mye jeg kan si. Men vi jobber med å få til forskjellige ting, og vi sender mye eposter rundt.

Om bandets femte medlem Zayn Malik som sluttet i bandet i 2015 er en del av planene er fortsatt uvisst.