Masseødeleggelse av 5G-master - prøver å bekjempe koronaviruset

Ifølge en konspirasjonsteori står 5G-mastene bak koronaepidemien. De som tror på teorien mener at stråling fra 5G-nettet svekker kroppens immunforsvar og bidrar til økt spredning av koronavirus, skriver Expressen.

Både i Storbritannia og Nederland har en rekke 5G-master blitt utsatt for sabotasje den siste tiden.

I Storbritannia er over 30 master sabotert den siste måneden, og den britiske statsråden Michael Gove rykket nylig ut i avisen The Independent og kalte konspirasjonsteoriene «farlig tøv».

– Jeg er rasende, det er rett og slett avskyelig at folk gjør dette mot den infrastrukturen vi behøver for å kunne stå opp mot denne helsekrisen, sa britenes helsedirektør Stephen Powis til avisen.

ØDELAGT: I Storbritannia er over 30 master sabotert den siste måneden. Foto: Carl Recine / Reuters

Ville teorier

Konspirasjonsteoriene er både mange og ville, og i Storbritannia har det blant annet blitt hevdet at det er myndighetene som står bak initiativet med å applaudere helsepersonell på et visst klokkeslett, noe som skjer for å overdøve lyden av 5G-tester.

I USA har Hollywood-stjerner som John Cusack og Woody Harrelson bidratt til å spre konspirasjonsteorier som knytter koronaviruset til 5G, skriver The New York Times.

Avisen har funnet hele 487 Facebook-kontoer, 84 Instagram-kontoer og 52 Twitter-kontoer som sprer slike konspirasjonsteorier, og disse har hundretusenvis av følgere.

Spres i Norge

Også i Norge spres det flittig konspirasjonsteorier om 5G-nettes skyld i koronapandemien, både i Facebook-grupper som Folkets strålevern, Nei til smartmeter med mer og 5G-fritt Norge, og på Finansavisens forum og Steigan.no.

Faktisk.no og andre har faktasjekket påstandene som framsettes, og forskere de har vært i kontakt med, konkluderer med at de ikke inneholder fnugg av sannhet.

STOPP: En mann med ansiktsmaske går forbi en vegg hvor det står skrevet «stopp 5G» i London. Foto: Russell Boyce / Reuters

Wuhan-påstand

Britiske Full Fact har tidligere faktasjekket et Facebook-innlegg der det påpekes at Wuhan i Kina, der koronaviruset først ble påvist, var blant de første byene som fikk 5G-nett.

I innlegget hevdes det at stråling fra det nye telenettet har svekket immunforsvaret til innbyggerne, noe som bidro til rask smittespredning, men dette finnes det ikke vitenskapelig belegg for å hevde.